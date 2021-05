Hoogspanning voor duel De Graafschap, maar ook voor gedrag supporters

Na het teleurstellende gelijkspel (1-1) in Amsterdam werd de spelersbus van De Graafschap bij terugkomst op De Vijverberg onthaald door honderden supporters, die hun helden een hart onder de riem wilden steken met het oog op de allesbeslissende wedstrijd van vanavond tegen Helmond Sport. Daarbij werden journalisten verbaal geïntimideerd en een persfotograaf fysiek belaagd. Er is aangifte gedaan en de politie onderzoekt het voorval.

Sympathie

Bovengenoemde misdragingen van De Graafschapfans richting pers zijn niet eerder voorgekomen. Integendeel, de Doetinchemse club geniet juist sympathie in het land vanwege de sfeeracties van de supporters, zoals afgelopen vrijdag. De beelden van de trekkers met blauwwitte vlaggen die de spelersbus vrijdag op de snelweg uitzwaaiden richting Amsterdam, gingen de hele wereld over.

De spelersbus van De Graafschap wordt uitgezwaaid. Foto: Omroep Gelderland

Gaan de supporters van De Graafschap 'mee met de tijd'? Wim van de Louw, voorzitter van de Anhangersraod, denkt dat er vrijdagavond sprake was van een incident. "Zoiets moet je nooit doen", zegt hij. "Ze vinden het geweldig dat ze op tv komen als ze de spelersbus op de snelweg uitgeleide doen met trekkers, maar dan moet je de camera's ook verdragen als het wat minder gaat."

De Anhangersraod is de overkoepelende raad van De Graafschap-supporters, met vertegenwoordigers uit alle geledingen van de club. Daarnaast zijn er diverse supportersstromen, die zich onlangs hebben verenigd als Spinside, een collectieve spreekbuis van de supporters richting de club. "Dat zijn de supporters die op de Spinnekoptribune staan", zegt Hans Boesberg, voorzitter van de officiële supportersvereniging van De Graafschap.

Brigata Tifosi

En dan is er nog de Brigata Tifosi, een aparte groep supporters die het voortouw neemt bij de sfeeracties, zoals beschilderde spandoeken over de hele lange zijde van de tribune. De fanatieke supporterskern draagt met die sfeeracties bij aan het positieve imago van De Graafschap in het land. Hoe kijkt de Brigata Tifosi aan tegen de ongeregeldheden van afgelopen vrijdag?

Vuurwerk bij De Vijverberg, het stadion van De Graafschap. Foto: Omroep Gelderland

"Wij als fanatieke supporters willen graag zo ver mogelijk wegblijven van de wereld waarin egoïsme, sensatie en onjuiste/eenzijdige berichtgeving bij veel journalisten de boventoon voert. Het is niet onze manier om geld te verdienen over de rug van een ander. Onze denkwijze en mentaliteit zullen jullie nooit begrijpen!", aldus de Brigata Tifosi in een schriftelijke reactie.

Bevestiging

Dennis van Amerongen, supporterscoördinator bij De Graafschap, herkent de supporters terug in deze reactie. "Zo denken ze er al jaren over, dit is een bevestiging. Ze zijn in het verleden te vaak teleurgesteld in de media."

Het moge duidelijk zijn: het stereotype beeld van een boer met pet en op klompen als de doorsnee Superboer is allang achterhaald. De aanhang van De Graafschap staat nog altijd goed bekend. "Ik hoop dat het vrijdag een incident is geweest. Ik heb ook geen idee wat erachter zit", zegt Boesberg. "Zulke ongeregeldheden schaden het imago van de club, dat is het ergste. Daardoor komt de club in een vervelend daglicht."

Burgemeester Mark Boumans van Doetinchem is extra op zijn hoede voor de promotiewedstrijd van De Graafschap. Maar extra politie is volgens hem niet nodig. "Ik kan me niet voorstellen dat supporters erop uit zijn ellende te creëren", sprak hij dinsdag.

