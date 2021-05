De sportschool mag waarschijnlijk open en dat is hoog tijd: 'De helft van de leden sport niet'

"Dan kan eindelijk onze nieuwe crossfittzaal open", zegt Jeroen Vos van Personal Gym Maas en Waal.

"Bij de ene sportschool is 10 procent weg, bij de andere sportschool 40 procent", vertelt Vos. Maar, voegt hij toe, het is opmerkelijk hoeveel leden de sportscholen steunen. "50 procent is lid en steunt ons, maar sport niet."

Daarom verwacht Vos wél weer andere gezondheidsproblemen die op de loer liggen, omdat door de coronacrisis minder mensen blijven bewegen. "Je lijf fit houden is juist nu belangrijk", vertelt hij. "Er zijn dan toch meer risico's op hart -en vaatziekten, diabetes, et cetera."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Vos laat de nieuwe crossfitzaal zien die al in september open kon, maar vanwege corona dus dicht bleef. Nu wordt er nog in partytenten buiten gesport. Dat zal ook na de versoepelingen nog wel even zo blijven.

Maar door de aangekondigde versoepelingen kan er waarschijnlijk volgende week meer. Binnensporten mag dan weer, op reservering per tijdslot en met maximaal 30 mensen. Vos: "Je moet je sportkleding al aan hebben en er kan nadien nog niet gedoucht worden."

Sportschool redt het nog

De crossfitzaal ligt op een steenworp afstand van de sportschool op een bedrijventerrein in Druten. "We hoeven de huur van de crossfitbox pas te betalen als we echt open gaan. Dat helpt ons enorm." Verder voelt de sportschooleigenaar zich gesteund door ondernemers en leden die trouw zijn aan de sportscholen.

Druk op de pauzeknop?

Het is nog onzeker of de versoepelingen doorgaan, want als de situatie rondom corona verslechtert, draait het demissionair kabinet ze terug. "Ik verwacht niet dat de pauzeknop wordt ingedrukt, de vooruitzichten zijn positief", zegt Vos. "Ik kan niet wachten, ik denk dat mensen echt los gaan en volle bak genieten als er hier weer gesport kan worden."