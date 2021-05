Een kijkje achter de schermen op de prikpost in Zevenaar: 'Geen afspraak is geen vaccin'

Een twintigtal medewerkers van de GGD, gehuld in witte overjasjes, wachten in de kantine van sportzaal Lentemorgen in Zevenaar op de briefing voordat ze aan hun middagshift beginnen. "We zijn op dit moment op het jaartal 1961 aangekomen. Oh, ook al 1962 hoor ik hier. En de mensen met een medisch indicatie hebben afgelopen week een brief ontvangen van de huisartsen, dus die mensen kunnen ook komen", geeft vaccinatiecoördinator Vanessa Peters de instructies.

Dan worden de taken verdeeld. Op een vaccinatielocatie van de GGD heb je lang niet alleen prikkers rondlopen, maar ook gastvrouwen- en mannen die je de weg wijzen, administrateurs die het papierwerk doen, artsen die vragen beantwoorden over de gezondheidsverklaring, EHBO'ers die kijken of het goed met je gaat na de prik, en mensen met de taak 'omloop' die in de gaten houden of elk prikhokje nog voorzien is van genoeg gevulde spuiten. En vergeet de beveiligers niet, want vaccins zijn een kostbaar én omstreden goedje.

De voorraad vaccin in de koelkast van de GGD staat in een afgesloten en beveiligde ruimte. Foto: Omroep Gelderland

Vaccineren vooral een logistiek probleem

"Goedemiddag. Heeft u uw identiteitsbewijs bij u? Uw gezondheidsverklaring ingevuld?" Bij de ingang heet gastvrouw Sandra elke bezoeker met hetzelfde riedeltje welkom. Wie de gezondheidsverklaring niet heeft ingevuld, wordt even uit de rij gehaald. Alles om opstoppingen te voorkomen en de vaart erin te houden. Vaccineren is hier nauwelijks nog een medisch vraagstuk, eerder een logistiek probleem.

De vaccinatielocatie in Zevenaar. Foto: Omroep Gelderland

"Vandaag worden hier 1300 mensen gevaccineerd", licht Vanessa toe. Er is echter wel meer plek, valt te zien aan de balies en hokjes waar niemand zit. "Dat is omdat we niet genoeg vaccins hebben. Maar daar gaat verandering in komen want we gaan enorm opschalen."

Nog niet gebruikte priklijnen op de GGD-vaccinatielocatie in Zevenaar. Foto: Omroep Gelderland

Mondkapje verplicht af

Achter de prikhokken staan tientallen stoelen, keurig in vier rijen op anderhalve meter opgesteld. Iedereen zit met zijn gezicht naar de muur en verplicht met mondkapje áf, want aan het gezicht kunnen de EHBO'ers als eerste zien of iemand niet goed wordt.

Zo ziet het echtpaar Henk Coen en Nanny Loeff uit Gendt er in ieder geval niet uit. Zij glunderen helemaal als prikker Felix van Lammeren de eerste coronaprik in hun armen zet. Om daarvoor helemaal naar Zevenaar te reizen was beslist geen straf. "Het is een uitje! Een uitje voor een spuitje", knipoogt Henk.

Felix, gepensioneerd arts, ziet vaker zulke opgetogen reacties. "Sommige mensen zijn heel gespannen, maar als het eenmaal is gebeurd, gaan ze als vlinders naar de wachtruimte", lacht hij.

Nanny Loeff en Henk Coen wachten tot ze mogen doorlopen naar het prikhok. Foto: Omroep Gelderland

Gepensioneerd arts Felix van Lammeren prikt toch weer op de vaccinatielocatie van de GGD. Foto: Omroep Gelderland

Rekenen om niks over te houden

Rond 19.00 uur 's avonds loopt de spanning op. Hoeveel mensen komen er nog en hoeveel vaccins blijven er over? Voor Vanessa is het een sport om aan het einde van de dag niks over te houden. "77, 79, 80, 83...", telt ze in haar hoofd het aantal gevulde spuiten op. Er staan nog 103 afspraken, dus er moeten nog 20 spuiten worden klaargemaakt.

Dat betekent toch nog een extra flesje openmaken, waardoor er twee vaccins over zijn. 'Spillage' heet dat en die gaan in eerste instantie naar GGD-medewerkers met cliëntencontact. Vandaag zijn Stijn Noordijk en Kim Phi Luong de gelukkigen. De één is prikker, de ander is vaccinatie-arts op locatie, en het wordt hun tweede prik. Ook hun eerste prik kregen ze al uit vaccins die aan het einde van de dag over waren.

Aan het einde van de dag zijn er nog twee vaccins over: spillage. Foto: Omroep Gelderland

Smeken om een restvaccin

Bijna elke dag zijn er echter wel mensen die rond sluitingstijd aankloppen om te vragen of zij zo'n overgebleven vaccin krijgen. Ook vandaag is er iemand die om medische redenen geen AstraZeneca van de huisarts wil. Ook meldt zich een vrouw die uit wantrouwen tegen AstraZeneca hier een Pfizer-vaccin opeist. Maar beide krijgen nul op het rekest.

"Geen afspraak is geen vaccin. Als we dat gaan doen, staat straks half Nederland op de stoep. Hoewel ik ze het persoonlijk heel erg gun, kan het gewoon niet", moet Vanessa deze mensen teleurstellen.

Dan gaat het allerlaatste vaccin van de avond in de arm van Kim Phi. "Gaat goed hoor! Niet gevoeld", waarna ze haar mouw weer naar beneden doet. "Ik werk hiernaast ook nog in een kliniek, dus het is fijn dat ik nu beschermd ben en goed patiëntenzorg kan leveren."

