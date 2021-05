Cornélie gaat 650 kilometer fietsen voor het goede doel

Ze heeft al aardig wat kilometers in de benen zitten, zoals dat heet. Maar 650 kilometer fietst Cornélie niet elke dag. "Klopt. Het is ook een bizarre uitdaging eigenlijk, als je zo het aantal kilometers hoort", zegt ze lachend.

Ze wil geld bij elkaar halen voor de Stichting Join for Energy. Het bedrag gaat naar onderzoek naar een medicijn voor kinderen met een energie-stofwisselingsziekte. "Dat heeft ermee te maken dat mijn neef Matthias Gerritsen er aan is overleden op 19-jarige leeftijd en dat maakt het voor mij ook wel persoonlijk", licht Cornélie toe.

Fatale einde

Haar oom Gert Gerritsen, de vader van Matthias, legt uit wat de ziekte inhoudt: "Als je ermee geboren wordt, dan ga je lichamelijk en verstandelijk steeds verder achteruit. Tot helaas het fatale einde."

Slechts 30 procent van de kinderen bereikt de volwassen leeftijd en daarom is een medicijn hard nodig. Het gen wat de ziekte draagt wordt doorgegeven via de vrouwelijke lijn. De ziekte kan zich ook op latere leeftijd ontvouwen.

Gert heeft nog twee dochters, dus een medicijn voor de ziekte kan hem niet snel genoeg komen. "Ik wil natuurlijk ook niet meemaken dat andere kinderen aan de ziekte overlijden", vervolgt Gert. "Dat is vorige week nog gebeurd. Dat zijn gewoon ingrijpende dingen", zegt hij duidelijk emotioneel. "Dat blijft me raken. Ik wilde dat Matthias de laatste was, maar dat is niet zo."

Medicijn

Het medicijn is binnen handbereik, maar er is nog veel geld nodig. Cornélie kan met haar actie een klein steentje bijdragen: "Ik denk dat ik er wel anderhalve dag mee bezig ben met alle stops die ertussen zitten", legt ze uit. "Je kunt niet 650 kilometer fietsen zonder even te eten of schone kleren aan te doen. Of ik het ga redden weet ik zelf ook niet. Ik weet in ieder geval dat ik mijn uiterste best ga doen."

