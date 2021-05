Covid-23 uit een Gelderse stal? 'De veehouderij is een tikkende tijdbom'

Een tikkende tijdbom is het volgens deskundigen, het gevaar van het ontstaan van een nieuw verwoestend virus in een stal in Gelderland of elders in Nederland. Nu het RIVM aan het onderzoeken is of een nieuwe zoönose misschien de oorzaak is van het hoger aantal longontstekingen in de omgeving van geitenstallen, dringt zich ook de vraag weer op hoeveel risico er kleeft aan al die andere dieren in de veehouderij in onze provincie.

Esther Ouwenhand van de Partij voor de Dieren vatte die waarschuwingen van vooraanstaande virologen onlangs samen in een boek."We moeten oppassen dat we niet denken dat het alleen in China gebeurt, omdat virologen zeggen dat we zelf bovenop een tikkende tijdbom zitten."

Veel dieren en veel mensen

Nederland is het meest veedichte land ter wereld. Er is geen land waar meer dieren met meer mensen dichter op elkaar gepakt zitten. Dat is een potentieel gevaarlijke situatie voor het ontstaan zoönosen. "Covid-20/21, ik denk dat de kans heel klein is dat die in Gelderland ontstaat", zegt hoogleraar Diergeneeskunde Landbouwhuisdieren Arjan Stegeman van de Universiteit Utrecht. "Maar dat wil niet zeggen dat ik me geen zorgen maak over het ontstaan van andere zoönosen in onze veehouderij."

Nu hoeft zo’n nieuwe zoönose niet in een Gelderse stal te ontstaan en die hoeft ook niet gelijk zo gevaarlijk als het corona-virus te zijn – of nog erger – maar het kan wel. Dat zegt Chantal Bleeker-Rovers Internist-infectioloog van het Radboudumc in Nijmegen: "Het kan zijn dat er een uitbraak met een virus wat nog hogere mortaliteit kent dan corona. Dat kan. Ik denk dat we dat niet moeten onderschatten."

Landbouwlobby

Mede om die reden – en omwille van de natuur die hard achteruit gaat – wordt al jaren gesproken over het verkleinen van de veestapel. Maar dat stuit op veel verzet, weet ook Hilde Anna de Vries van Greenpeace. "Wat je ziet is dat, ook de afgelopen jaren, door de landbouwlobby de krimp van de veestapel is tegengewerkt."

Q-koortspatiënten snappen er niets van. Ze begrijpen niet dat de overheid niet rigoureus ingrijpt. Caroline van Kessel van Patiëntenorganisatie Q-uestion kan zich er boos om maken. "Hoeveel doden moeten er vallen,, zou je bijna zeggen. Ze hebben daar gewoon een grote verantwoordelijkheid en die moeten ze gaan pakken. Want je hebt gewoon recht op gezonde longen."

Weten hoe het bij jou in de buurt is?

De problematiek rondom intensieve veehouderij gaat verder dan alleen het aantal geiten. Omroep Gelderland verzamelde daarom informatie over het aantal dieren die in Gelderland per bedrijfslocatie gehouden mogen worden en zette die cijfers op een kaart.

Je kunt zoeken op een gemeente om te zien hoeveel dieren daar in totaal gehouden mogen worden. Of klik op een cirkel om te zien hoeveel dieren er op die specifieke locatie vergund zijn. Door op een diersoort bovenaan de kaart te klikken kun je bepaalde groepen dieren wel of juist niet tonen.

