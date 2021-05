Wisent bevalt op de Veluwe, voor het eerst beschuit met roze muisjes

Voor het eerst is er op de Veluwe een wisent bevallen van een koekalf. Het jonge dier is onlangs gespot aan de zijde van de moeder en maakt het goed. Dat meldt stichting Wisent op de Veluwe.

Het is het vijfde kalfje dat is geboren op de Veluwe, maar voor het eerst gaat het om een vrouwtje. In totaal leven er nu zes wisenten in het natuurgebied. Een andere wisentkoe is nog drachtig.

Vroeg in het jaar

De geboorte van de koekalf komt voor de stichting als een verrassing. Er werden wel kalfjes verwacht, maar nog niet zo vroeg in het jaar. “Ze ziet er kerngezond uit en dartelt energiek rond in de kudde”, zegt bestuurslid Marinus Roseboom.

De kleine kudde leeft sinds 2016 op de Veluwe, het grootste leefgebied voor wisenten in ons land. De wisenten, ook wel Europese bizons genoemd, beschikken over 400 hectare in een voor publiek afgesloten leefgebied.

Kijk hier naar beelden van de kudde wisenten: