Laatste kans op directe promotie voor De Graafschap: 'Ik heb de keutel in de broek'

De Achterhoek is al een kleine week in alle staten. De Graafschap kan weer promoveren naar de eredivisie. Een overwinning op Jong Ajax had afgelopen vrijdag volstaan voor de club om zich volgend jaar weer te meten met het 'echte' Ajax. Maar het werd een gelijkspel. En dus moet het woensdagavond gebeuren, de laatste kans via de reguliere competitie. En het móét gebeuren. De hunkering is enorm.

"Ik heb er slecht van geslapen", legt Van de Louw uit op Radio Gelderland. "Ik ben meerdere keren wakker geworden vannacht en dan schiet het de hele tijd door je hoofd: vanavond gaat het gebeuren. En dan nu de hele dag maar 'tandakken' en hopen dat de jongens vanavond zullen winnen."

Hoop en onzekerheid

De voorzitter van de Anhangersraod is niet de enige die aan bijna niets anders meer kan denken. Er zijn tal van berichten op social media van supporters die niet meer weten wat ze met zichzelf aan moeten en die net als Van de Louw al dagen geen oog meer dicht doen. Naast de hoop op promotie klinkt er ook iets van onzekerheid in door nadat het afgelopen vrijdag niet lukte in Amsterdam. De druk is enorm nu het op de allerlaatste wedstrijd aankomt.

Zie ook: 'Een gratis iPad of een telefoon', De Graafschap weet dat tegenstander aanbiedingen krijgt

Van de Louw probeert het enigszins te relativeren, maar dat kost de nodige moeite: "Ik ben potverdorie 68 jaar geworden en dan zit je je druk te maken over deze dingen. Er zijn toch wel andere dingen in de wereld waar je je druk over kunt maken. Maar ja, de realiteit is dat ik toch iedere keer weer aan De Graafschap denk."

De tekst gaat verder onder de foto.

Wim van de Louw (links) praat met Joey Tutuarima. Foto: Eigen foto

"Ik ga denk ik vandaag maar eens mijn moestuin in. Ik heb allerlei plantjes gekocht. Rodekoolplanten, koolrabiplanten. En maar in de grond wroeten om maar niet te hoeven denken aan vanavond. En dan begint vanavond die wedstrijd en zit ik hier in m'n eentje voor de tv te schreeuwen. Het is zo frustrerend allemaal."

Luisteren naar de burgemeester

Van de Louw mag dan in zijn eentje netjes voor de televisie zitten, hij weet dat er net als afgelopen vrijdag ook weer supporters zijn die ongewenst naar het stadion zullen gaan: "Dat zal ongetwijfeld weer gebeuren, maar ik hoop dat er ook veel supporters zijn die naar de oproep van de directeur van De Graafschap en de burgemeester van Doetinchem zullen luisteren om thuis te blijven."

"Ik weet gelukkig ook al dat er veel supporters zijn die het op allerlei creatieve manieren in kleine kring thuis beleven", zegt Van de Louw, om er lachend aan toe te voegen: "Heel creatief en het heeft allemaal te maken met bier drinken."

Zie ook: