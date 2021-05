Coronapatiënten Ziekenhuis Gelderse Vallei kunnen eerder naar huis

Door de goede samenwerking, afstemming en afspraken tussen huisartsen en thuiszorg in Wageningen en Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede, kunnen patiënten uit Wageningen, met corona eerder naar huis. De eerste coronapatiënten zijn inmiddels vervroegd naar huis gegaan. De huisarts neemt namelijk in samenwerking met de thuiszorg, de behandeling, vaak met zuurstof, over.

Vanuit het ziekenhuis wordt contact opgenomen met de huisarts in Wageningen. Wanneer deze akkoord is om de patiënt over te nemen, regelt het ziekenhuis de transfer naar huis met de benodigde zuurstof en saturatiemeter, een apparaatje om via de vinger het zuurstofgehalte in het bloed te meten.

De patiënt en zijn mantelzorger krijgen in het ziekenhuis duidelijke uitleg over het gebruik van de saturatiemeter, de medicijnen en hygiënemaatregelen. Eenmaal thuis is er dagelijks contact tussen huisarts en patiënt en/of mantelzorger. De huisarts kan altijd overleggen met de betrokken medisch specialist of dienstdoende COVID-arts, bijvoorbeeld wanneer onverhoopt de gezondheid van de patiënt verslechtert.

Jeroen Verheul is longarts in Ziekenhuis Gelderse Vallei en direct betrokken bij de zorg aan coronapatiënten. Hij vertelt: ‘Gemiddeld gaan er 2 tot 3 patiënten per week eerder naar huis op deze manier. Vanuit ons ziekenhuis waarderen we het erg dat huisartsen deze (na)zorg willen overnemen. Voor de patiënt is het fijn om eerder naar huis te kunnen, en in het drukke ziekenhuis ontstaat ruimte voor andere patiënten, waardoor mogelijk overplaatsingen naar elders worden voorkomen.’