Politie zoekt dashcambeelden van schietpartijen na Hedel, Velddriel en Kerkdriel

De politie zoekt automobilisten die mogelijk dashcambeelden hebben van het verkeer op en rond de A2 van twee momenten in de voorbije weken. In de nacht van zaterdag 1 op zondag 2 mei werd een woning aan de Hondsneststraat in Hedel beschoten. Die zaak houdt mogelijk verband met de afpersingszaak van fruitbedrijf De Groot in Hedel.

De bewoner van het beschoten huis is een medewerker van het fruitbedrijf, dat al langer geïntimideerd en bedreigd wordt door criminelen na een mislukte drugsdeal.

De politie liet dinsdagavond beelden van de beschieting van begin deze maand zien op televisie en deed een oproep aan mensen om na te gaan of ze in die nacht misschien in de buurt waren van het incident.

"Wij denken dat de schutter en zijn eventuele handlanger per auto zijn gevlucht vanaf de Hondsneststraat", legde politiewoordvoerder Jennifer Schoorlemmer uit in de uitzending.

"Het is heel goed denkbaar dat ze toen naar de A2 zijn gereden, mogelijk in de richting van het noorden, richting Utrecht. Misschien zijn er wel mensen die in de nacht van zaterdag op zondag in Hedel reden, tussen 03.00 uur en 04.30 uur. Of op de A2, in de buurt van Hedel. Als ze op dat moment een dashcam aan hadden en op hun beelden andere auto's te zien zijn, kan dat voor ons heel waardevolle informatie zijn", aldus de woordvoerder.

Twee andere incidenten

Datzelfde geldt voor incidenten in het nabijgelegen Velddriel en Kerkdriel. Afgelopen weekend werden namelijk woningen aan de Katarijnehof in Kerkdriel en aan de Klompenmakershof in Velddriel beschoten. "We kunnen nog niet vaststellen dat deze beschietingen één op één iets te maken hebben met al die eerdere aanslagen, dat onderzoeken we op dit moment volop. En dat is ook waarom we nu echt om meer informatie vragen", legde de politie uit.

