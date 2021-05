De bibliotheek zit nog steeds dicht: 'Het blijft toch heel moeilijk uit te leggen'

Het demissionaire kabinet deelde dinsdagavond mee dat er meer versoepelingen aankomen in de samenleving. De terrassen mogen eerder open en later dicht, dierentuinen en pretparken kunnen mondjesmaat weer mensen toelaten en sportscholen en zwembaden kunnen hun bezoekers weer welkom heten. Voor de bibliotheken verandert er echter nog niets.

In het oorspronkelijke routeplan wilde het demissionaire kabinet vanaf 11 mei meer mogelijk te maken. Het was het idee pretparken, dierentuinen, bioscopen, bibliotheken en sportinstellingen onder gecontroleerde voorwaarden meer mogelijkheden te geven. Die stap durfde het kabinet uiteindelijk niet aan; de bibliotheken vielen buiten de boot. In stap drie van het openingsplan van de overheid kan de bieb pas weer voor een ieder toegankelijk worden.

Wel thuisbezorgen

Boeken afhalen of thuis laten bezorgen kan nog steeds, maar langs de rekken struinen of in de bibliotheek studeren of lezen was geen optie meer. Waar meerdere ondernemers de afgelopen tijd verruimingen hebben zien komen, is er voor de bibliotheken nog weinig mogelijk. Dat vindt Bert Hogemans, directeur-bestuurder van de Bibliotheek Gelderland-Zuid, moeilijk.

"We hebben allemaal hoopvol naar de persconferentie gekeken, eigenlijk vooral met de hoop dat er meer duidelijk zou worden rondom de scenario's voor heropening van de bibliotheken", zegt Hogemans. "Maar het blijft ons heel onduidelijk wat nou de bedoeling is voor de bibliotheken. We zijn wel een doorstroomlocatie, maar geen buitenlocatie. In het kader van de motie-Klaver, die eind vorig jaar aangenomen is, blijft het heel moeilijk uit te leggen hoe de winkels nou wél open kunnen en de bibliotheken niet."

Een beetje sneu

"Eind vorig jaar was de boodschap nog: als de boekhandels opengaan, dan zou dat toch tenminste ook voor de bibliotheken moeten gelden. Dat daar nu eigenlijk geen aandacht voor is, dat is een beetje sneu", vindt Hogemans.

Hij denkt niet dat het demissionaire kabinet de waarde van de bibliotheek onderschat. "In het publieke debat en op het ministerie hoor je steeds meer dat er écht aandacht is voor de belangrijke rol die de bibliotheek speelt in de samenleving. Zeker als het gaat om het bestrijden van laaggeletterdheid en het verbeteren van digitale vaardigheden, maar in deze crisis heb ik het gevoel dat de urgentie wat naar de achtergrond verdwijnt."

Niet studeren in de bieb

Wie dat wil, kan online boeken reserveren bij zijn of haar bibliotheek. Toch is dat niet hetzelfde als fysiek naar de bieb gaan, vindt Hogemans. "Het is ontzettend dankbaar dat mensen gebruik willen maken van de mogelijkheid om te reserveren en af te halen. En dat we bij de mensen die minder mobiel zijn, de boeken thuis kunnen brengen."

"Maar een belangrijke rol die de bibliotheek óók heeft is die van ontmoetingsplek: een plek waar je kunt studeren en werken buiten je huiselijke omgeving. Dat kun je niet meten aan de hand van het aantal uitgeleende boeken. Naar die functie willen zo veel mogelijk bibliotheken zo snel mogelijk terug, denk ik."