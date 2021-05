Streep door financiële bijdrage voor nieuwe school in Lichtenvoorde

Een nieuwe school in Lichtenvoorde krijgt een lening van 260.000 euro voor de inrichting van de gymzaal en de uitbreiding van de buitenruimte. De Stichting IEKC (Integraal Educatief Kind Centrum) zegt die echter niet te kunnen dragen, omdat er al een lening van 2,5 miljoen euro voor duurzaamheidsmaatregelen is opgenomen.

Een overgrote meerderheid van de gemeenteraad van Oost Gelre was dinsdagavond echter niet ontvankelijk voor de motieven van bestuurder Hennie Loeffen van het IEKC, die pleitte voor het voldoen van de 'post onvoorzien' van 260.000 euro. Alleen PvdA en D66 wilden dat de gemeente aan de wens van het IEKC zou voldoen. Een voorstel (amendement) van het CDA om het gewenste bedrag als lening uit te keren kreeg steun van VVD, Nieuwe Liberalen, OOG en OLW.

De vijf fracties wezen erop dat er in de naaste toekomst nog meer scholen voor financiële steun aan de bel gaan trekken en wilden geen precedent scheppen. "De Stichting IEKC zegt recht te hebben op de post onvoorzien en dat vinden wij een forse bewering", zei CDA-raadslid Walter Leemreize. "Deze buitenruimte en gymzaal zijn niet begroot en de gemeente is niet verplicht te voldoen aan een grotere of luxere voorziening. Daarom willen we de stichting perspectief bieden met een lening van 260.000 euro."

Het nieuwe IEKC, 'Het Gele Park' op de plek van de gesloopte Ludgerusschool aan de Varsseveldseweg in Lichtenvoorde, is zo goed als klaar. De aanleg van de buitenruimte met speeltoestellen zou na de raadsvergadering klaar zijn om uitgebreid te worden, zoals wethouder Karel Bonsen tijdens de commissievergadering aangaf.

De wethouder maakte tijdens de raadsvergadering een pas op de plaats: "Het ingediende amendement is een soort tussenoplossing. De stichting zegt een nieuwe lening niet aan te kunnen, want er is geen ruimte voor in de exploitatie. Ik zal in overleg gaan met de stichting of ze het voorstel wel of niet willen aannemen."