Kopers moeten misschien jaren wachten op hun nieuwbouwhuis

Op die manier houdt iedereen elkaar in de tang en gaat er geen schop de grond in om de geplande 186 woningen te bouwen. De kopers zijn de dupe, ziet ook Xeni die een deel van hen vertegenwoordigt. "Sommigen hebben hun huis al verkocht. Anderen zijn weer bij hun ouders gaan wonen. Mensen hadden hun kind al op een school in de buurt ingeschreven. Dat heeft allemaal best grote gevolgen."

En ook op financieel gebied kan het kopers enorm in de nesten werken, legt Xeni uit.

Bekijk hier de video. De tekst gaat eronder verder.

Ondernemer Gilles van Houtum zegt dat hij al tien jaar bezig is met 'het probleem' van de mogelijke woningbouw op steenworp afstand van zijn bedrijf. Ondertussen klettert het metaal uit grote grijpers achter ons naar beneden en rijden vrachtwagens af en aan om hun lading te storten.

Afval verwerken maakt herrie, zoveel is duidelijk. "Het is sinds die tijd helaas een optelsom geworden van fouten en procedures", vervolgt de ondernemer. "De gemeente heeft van het begin af aan onvoldoende rekening gehouden met de belangen van de aanwezige bedrijven."

Enige redmiddel

In die visie steunt Xeni hem namens de kopers. Zij wijst naar de woningen achter het bouwterrein, die verder van het afvalbedrijf af liggen dan hun beoogde nieuwe onderkomens. "Die hebben ook al geklaagd over het lawaai. Dus als je nog dichterbij bouwt, moet je daar wel rekening mee houden." Omdat dat onvoldoende gebeurt, krijg je volgens haar nu een situatie waarin de ondernemer als enig redmiddel bezwaar maakt.

Want zou Van Houtum dat niet doen, is zijn angst dat toekomstige bewoners met recht gaan klagen over de geluidsoverlast. Volgens de ondernemer heeft de gemeente hem bovendien al aan banden gelegd om in de toekomst met zijn bedrijf te kunnen groeien.

"Wij zitten hier al vijftig jaar", stelt Van Houtum. "Wij hebben steeds onze zorgen geuit, de bezwaren duidelijk gemaakt en mogelijke oplossingen aangereikt die in onze ogen leiden tot minder klachten en handhavingsproblemen. Daar heeft de gemeente nooit iets mee gedaan, waardoor wij gedwongen zijn de juridische weg te bewandelen om onze plek en rechten te beschermen."

Al jaren niet met de gemeenten om tafel gezeten

Het contact met de gemeente verloopt van het begin af aan al stroef, ervaart Van Houtum. Het is volgens hem zelfs al jaren geleden dat de partijen serieus met elkaar om tafel hebben gezeten.

'Rekenen in eigen voordeel'

De berekeningen van het geluidsniveau die de gemeente deed, deugen volgens Van Houtum niet. "Die zijn stelselmatig te laag ingeschat. Daardoor ontstaan er straks problemen en zijn wij de spreekwoordelijke sigaar."

Hoe het kan dat de gemeente zo anders rekent dan hij? "Dat noemen ze een beetje rekenen in je eigen voordeel", stelt hij.

De situatie waarin de kopers van de woningen zich nu bevinden, vindt Van Houtum 'heel vervelend' en had volgens hem ook voorkomen kunnen worden. "Alle betrokken partijen wisten dat deze procedures nog liepen en lang kunnen duren." De woningen nu al verkopen noemt bij dan ook 'onverstandig'.

Gebrekkige informatievoorziening

Dat de projectontwikkelaar de woningen aan hen verkocht voor de bezwaarprocedures voorbij zijn, daar kan Xeni wel begrip voor hebben. "Ze hadden ons daar bij de verkoop alleen wel wat beter over mogen informeren. Het werd een beetje gebagatelliseerd en zou maximaal een paar maanden vertraging opleveren. Terwijl nu bekend is dat het nog wel 2,5 jaar kan duren." Wel ziet Xeni dat de projectontwikkelaar de gebrekkige informatievoorziening bij de start nu probeert goed te maken.

Maar wat Van Houtum betreft hoeft het zo lang niet te duren. "Wij zijn altijd bereid geweest om in gesprek te kijken naar mogelijke oplossingen." De gemeente zou 'de sleutel tot een oplossing in dit conflict' hebben.

'Zorgvuldigheid kost tijd'

Volgens de gemeente is er voldoende met Van Houtum gesproken, maar zijn ze er niet met elkaar uitgekomen. Wethouder Cathelijne Bouwkamp wijst erop dat de gemeente eerder door de Raad van State in het gelijk werd gesteld na bezwaren van ondernemers. Volgens Bouwkamp zijn de geluidswerende maatregelen die in de bouwplannen op de woningen worden toegepast voldoende. "Daarmee kan woningbouw worden gerealiseerd, zonder de bedrijfsvoering van Van Houtum en andere bedrijven te beperken."

Bouwkamp zegt alles te doen wat in haar macht ligt om het tempo in de procedure te houden. "De materie is complex en de bezwaarschriften zijn omvangrijk. Een zorgvuldig besluit kost daarom tijd."

Wel ziet de gemeente dat de ontwikkelaar gezien de hele voorgeschiedenis het risico op procedures had kunnen inschatten en kopers daarover had moeten informeren. "Wij verwachten dat hij coulant met de contracten van kopers om zal gaan."

'Volledig en transparant'

Projectontwikkelaar DPB pareert dat hun plannen zorgvuldig zijn getoetst door de adviseurs en gemeente. "Dit gaf voldoende basis om met vertrouwen te verkopen. Zelfs met de gebruikelijke doorlooptijd van een mogelijk bezwarentraject had daar normaal gesproken nu een beslissing op gelegen." Ook is DPB van mening de kopers zo 'volledig en transparant mogelijk' te hebben geïnformeerd.

De ontwikkelaar zegt bereid te zijn met Van Houtum af te stemmen, zolang dit binnen de regelgeving past. "Er kan bijvoorbeeld niet ineens een hoge geluidswal voor de voordeur van de woningen van de kopers worden gerealiseerd."

De gemeente zegt dat extra maatregelen geen probleem zijn, als ze passen binnen het bestemmingsplan. "We zullen in het volgende overleg met Van Houtum navragen waar hij precies op doelt."

De vertraging en onzekerheid voor de kopers vindt de gemeente 'buitengewoon vervelend'. "Maar in onze rechtstaat kunnen mensen bezwaar aantekenen en daar moeten we zorgvuldig mee omgaan."

'Zeer teleurstellend'

D66 maakt zich al langere tijd druk om de situatie in het Gashouderskwartier. Volgens fractievoorzitter Mattijs Loor moet het college zich 'veel steviger' inzetten om de snelheid erin te houden. "Dit is zeer teleurstellend in een tijd dat de vlotte voortgang van woningbouwprojecten zo belangrijk is", wijst hij op het groeiende woningtekort.

Ondertussen zit Xeni noodgedwongen nog altijd in haar starterswoning en kan ze niet doorstromen. "Dat betekent dat er een starter is in de regio die geen huis kan kopen."

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier