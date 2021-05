Terras langer open en dierentuinen en pretparken mogen weer, als de cijfers blijven dalen

Fase twee in het openingsplan van de regering treedt in werking. Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid hebben dinsdagavond laten weten dat er per woensdag 19 mei meer versoepelingen aankomen in de samenleving.

Eind april gingen de eerste versoepelingen al in: de avondklok eindigde, de terrassen mochten open, winkels en markten mochten weer klanten ontvangen zonder afspraak en bij uitvaarten mochten meer aanwezigen zijn. Inmiddels is het moment daar om de volgende stap te zetten, meent het kabinet. De eerste stap op de weg terug naar het normale leven, noemde Rutte het dinsdagavond. Sindsdien ziet het kabinet drie dingen, legde de demissionair premier uit.

Compliment voor wie zich aan de regels houdt

"Ten eerste: dat horeca-ondernemers en winkeliers ontzettend hun best doen en dat de meeste klanten zich aan de regels houden. Dat verdient een compliment. Ten tweede zien we dat er bij mooi weer gretig gebruik van gemaakt wordt om naar buiten te gaan. Dan wordt het soms druk, of te druk, om anderhalve meter te houden. Daar moeten we beter op letten. Het derde is dat we zien dat mensen zich meer zorgen maken om het virus. Dat heeft natuurlijk te maken met de situatie in de ziekenhuizen, waar de bedden nog vol liggen."

Het blijft ongelooflijk belangrijk dat we ons aan de basisregels houden

Toch is het moment nu daar om de volgende stap te zetten, meent Rutte. De terrastijden worden verruimd, sportscholen en binnenzwembaden mogen de deuren openen, pretparken en dierentuinen kunnen weer bezoekers toelaten en mensen in contactberoepen mogen weer aan het werk. De verruimingen gaan alleen in, wanneer de ziekenhuiscijfers blijven dalen.

"We willen geen fouten maken, nu we zo dicht bij de finish zijn. We zijn op weg naar een hopelijk mooie zomer, dankzij de vaccinaties. Het Outbreak Management Team adviseert pas stap twee in het openingsplan te zetten, wanneer er duidelijk dalingen zichtbaar zijn. De verwachting is dat we daar ergens in de loop van deze week al komen", sprak Rutte. "Op dinsdag 1 juni is er een nieuw beslismoment en een nieuwe persconferentie. Tot die tijd blijft het ongelooflijk belangrijk dat we ons aan de basisregels houden."

Terrassen

Zo'n twee weken geleden mochten horeca-ondernemers hun terras weer opengooien. Voorwaarde daarbij was wel dat het terras niet vóór 12.00 uur open mocht en om 18.00 uur weer moest sluiten, met een registratie en reservering vooraf. De tijden worden iets soepeler en gaan van 06.00 uur naar 20.00 uur - ook de terrassen van de sportkantines. Het maximum van vijftig personen blijft gehandhaafd. Binnen iets drinken of eten zit er nu nog niet in.

Sportverenigingen, sportscholen en zwembaden

Vanaf woensdag 19 mei mogen volwassenen ouder dan 27 jaar weer samen buitensporten. Groter dan dertig man mag de groep niet zijn en de kantines, kleedkamers en douches blijven ontoegankelijk. Baantjes trekken in het zwembad wordt weer mogelijk, evenals fitnessen in de sportschool. Ook hierbij moet steeds vooraf worden gereserveerd en mag van kleedkamers en douches geen gebruik worden gemaakt.

Theaters en musea

Locaties voor kunst- en cultuurbeoefening binnen gaan open. Dit betekent bijvoorbeeld dat iemand weer muziekles, dansles en toneelles kan volgen. Dit kan, net als bij sport, met maximaal twee personen plus een docent. Grotere groepslessen zijn niet toegestaan, behalve als het gaat om kinderen en jongeren tot en met 17 jaar.

Wie graag naar een openluchttheater of openluchtmuseum wil, kan dat vanaf woensdag 19 mei onder de bekende specifieke voorwaarden weer doen. Registratie en reservering is verplicht en groepen groter dan dertig man zijn niet toegestaan.

Bibliotheken, bioscopen en overdekte musea en theaters mogen voorlopig nog niet open. Dat kan pas wanneer de overheid doorgaat naar stap drie in het openingsplan.

We kúnnen weer op het buitenland naar vakantie, maar helemaal zorgeloos is dat nog niet

Reisadvies

Zoals verwacht gaven Rutte en De Jonge ook een nieuwe stand van zaken rondom het reisadvies. In maart werd het negatieve reisadvies verlengd tot half mei. Daarover zei demissionair minister De Jonge: "Het kan zomaar een mooie zomer worden. Vanaf komende zaterdag kijken we per land of gebied wat de situatie is en of je daar veilig naartoe kunt - zoals we het vorig jaar zomer ook deden. Dat kan via de website wijsopreis.nl. En daar zijn we voorzichtig optimistisch over. Steeds meer vakantielanden kunnen een veilige bestemming worden. Maar boeken blijft op eigen risico. We kúnnen weer op het buitenland naar vakantie, maar helemaal zorgeloos is dat nog niet."

Contactberoepen

De meeste mensen contactberoepen zijn alweer aan het werk. De laatste groep die nog moest wachten, de sekswerkers, worden nu ook weer 'toegelaten'. Mocht de daling van de cijfers onverhoopt tegenvallen, dan zal het kabinet volgende week maandag alsnog 'op de pauzeknop drukken'.

