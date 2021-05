Carlo kocht een scootmobiel en rolstoelfiets, maar niet voor zichzelf

De Didammer kwam op het idee toen hij met zijn vrouw een fietstocht maakte in Maasduinen. "We fietsten over prachtige natuurpaadjes. Ik dacht: dit zou geweldig zijn voor mijn vader. Maar met zijn 88 jaar heeft hij een beperking en kan niet fietsen."

Een groot gemis, vindt Keurntjes, die zelf een groot liefhebber van de natuur is en bovendien graag fietst. Een scootmobiel met vijf wielen biedt uitkomst. Met een stevige wegligging is die goed geschikt voor natuurpaden.

Gids door de natuur

Toen Keurntjes door de coronacrisis zonder werk kwam te zitten, bedacht hij zich meer gehandicapten te kunnen helpen. De fiets- en natuurliefhebber biedt zich nu aan als gids. Met de eveneens aangeschafte rolstoelfiets trapt hij gehandicapten moeiteloos door elk natuurgebied in Gelderland.

Carlo Keurntjes neemt zijn vader Theo (88) regelmatig mee de natuur in Foto: Omroep Gelderland

"Een scootmobiel heeft een beperkte actieradius", legt Keurntjes uit. "Daarmee kom je niet verder dan een bepaald gebied rondom je huis. Nu kan ik mensen ophalen en overal mee naartoe nemen."

Eenzame ouderen

De Didammer denkt met zijn bedrijf We-ride2gether in een grote behoefte te voorzien. "Ik denk dat veel ouderen eenzaam zijn. Het afgelopen jaar hebben ze gemerkt welke beperkingen ze eigenlijk hebben. Die mensen gaan niet zo snel naar buiten. Ik wil een fietsmaatje en een praatmaatje voor ze zijn. Als ze willen kan er ook een partner mee."

Al fietsend de regio door, met een rolstoel voorop. Is dat niet zwaar? "Nee hoor, dat valt wel mee. Een beetje fietsliefhebber is wel wat gewend. Een het hoeft ook helemaal niet hard. We hebben in principe de hele dag de tijd om rond te fietsen."

