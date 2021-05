Leerlingen Da Costaschool Elspeet dansen en spelen voor de Koningin

Leerlingen van de Da Costaschool uit Elspeet mochten maandag 10 mei voor Méér Muziek in de klas naar Radio Kootwijk toe. Een gezellige en een bijzondere dag voor de leerlingen en de leerkracht van de school. Een speciaal moment was het bezoek van Koningin Máxima.

Op gepaste wijze binnen de huidige coronamaatregelen mochten de leerlingen dansen en muziek maken voor Koningin Máxima.

Ter ere van 50e verjaardag

Het bezoek van de Koningin was onderdeel van de campagne ‘50 Dagen Muziek’ van Méér Muziek in de Klas, ter ere van de 50e verjaardag van de erevoorzitter. De campagne draagt bij aan de doelstelling én de wens van Koningin Máxima: structureel muziekonderwijs voor alle basisschoolkinderen in Nederland en het Caribisch gebied.

Akkoord getekend

Eerder op de dag werd in Harderwijk al het Akkoord voor 76 scholen in Noord-West Veluwe getekend. Ter ere daarvan hees de Harderwijkse kinderburgemeester in Radio Kootwijk de vlag, onder toeziend ook van de Koningin.

De Akkoorden voor Gelderland-Midden en Twente zullen binnenkort getekend worden. In Radio Kootwijk onderstreepte men ook hoe goed het muziekonderwijs al verankerd is in de steden Ede, Barneveld, Hof van Twente, Raalte, Olst-Wijhe en Druten-West Maas en Waal en dat in de steden Scherpenzeel, Apeldoorn en Deventer de eerste stappen op weg naar structureel muziekonderwijs zijn gezet.