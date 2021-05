Helpt 5G onze provincie aan een beter mobiel bereik?

Een jaar geleden is in Nederland de nieuwste generatie draadloos internet geïntroduceerd: 5G. Dit netwerk moet veel sneller en veiliger zijn dan wat we tot nu toe gewend zijn. Heeft de uitrol van 5G invloed op de mobiele bereikbaarheid? En wat voor gevolgen heeft het voor de gezondheid?

Mobiel bereik is in 2021 lang niet overal in Gelderland een vanzelfsprekendheid. Dat blijkt wel uit de ruim 200 klachten over mobiel bereik, nadat we een oproep deden in februari. Sinds 2020 is 5G in Nederland beschikbaar, biedt dit uitkomst?

Op dit moment nog niet. 5G is er nu wel, maar nog niet met hogere snelheden dan 4G. De bandbreedte is er nog niet op ingericht. Vanaf volgend jaar komt 5G beter tot zijn recht, verwacht Sonia Heemstra, directeur van het Centre for Wireless Technology Eindhoven.

In hoeverre de bereikbaarheid door 5G verbetert, is afhankelijk van de hoeveelheid zendmasten in de omgeving. De 4G-frequenties reiken namelijk verder, maar het signaal is minder sterk. Bij 5G is dit met de 3,5 GHz-frequentie, die volgend jaar in gebruik wordt genomen, straks precies andersom. De elektromagnetische golven van 5G zijn krachtiger, maar kunnen een minder lange afstand afleggen, daar zijn dus meer zendmasten voor nodig om het bereik overal te kunnen garanderen.

98 procent dekking

“De providers zijn verplicht om binnen twee jaar 98 procent van de oppervlakte van iedere gemeente van Nederland te voorzien van 5G-dekking”, aldus Heemstra. Het is afwachten in welke mate de telecomproviders gaan voldoen aan de eisen, 'maar ik verwacht dat de aankomende jaren het bereik wel gaat verbeteren'.

T-Mobile voorspelt beterschap qua mobiel bereik. Woordvoerder Klaas Jan Lageschaar geeft aan dat door de inzet van de extra frequenties het signaal voor mobiele telecommunicatie vanaf bestaande zendmasten met extra capaciteit verzonden kan worden en dat het soms ook verder kan reiken. “Dit biedt naar verwachting een mogelijke oplossing voor gebieden waar het bereik op dit moment niet volledig toereikend is.”

Gatenkaas in Gelderland

Ondanks dat een 5G-abonnement nu dus nog niet echt de voordelen geeft, wordt het al wel aangeboden door telecomproviders als KPN, T-Mobile en Vodafone. Of je gebruik kunt maken van het 5G-netwerk hangt af van je telefoon. De wat oudere telefoons zijn niet geschikt voor 5G.

Daarnaast speelt mee waar je bent in Nederland. Bij het vergelijken van de dekkingskaarten valt op dat niet bij elke provider 5G even goed beschikbaar is in de regio.

Bij KPN is 5G momenteel vooral in het zuiden en westen van Nederland te gebruiken. In Gelderland is vooral in de grotere steden 5G-dekking, maar ga je de Achterhoek in, dan bespeur je alleen een paar kleine vlekken waar je gebruik kunt maken van het nieuwe netwerk.

Met een abonnement bij Vodafone kun je op meer plekken terecht, maar ook daar ziet de kaart er nog uit als een gatenkaas boven Gelderland.

T-Mobile heeft van de drie telecomproviders de meeste 5G-dekking in de provincie.

Angst voor het onzichtbare en onbekende

Als het aankomt op gezondheidsrisico’s van elektromagnetische straling zijn er voor- en tegenstanders. Sommige mensen zijn bezorgd over de mogelijke gevaren voor de gezondheid door 5G. Onder het mom ‘better safe than sorry’ willen zij het voorzorgprincipe toepassen: eerst zekerheid en dan pas verder met de uitrol van 5G.

Daarentegen zijn veel onderzoekers overtuigd dat er geen schadelijke invloed bestaat van mobiele telefonie op gezondheid. “De straling van mobiele telefoons heeft onvoldoende energiedichtheid om DNA-schade te veroorzaken en kan daarom dus geen kanker verwekken”, zegt stralingsbeschermingsdeskundige Wout Moerman.

Een mogelijke verklaring voor de angst voor straling is volgens Heemstra een gebrek aan kennis: “Ik denk dat de weerstand tegen 5G komt doordat mensen over het algemeen niet genoeg weten over de technologie.” Een andere verklaring is dat het niet zintuigelijk is waar te nemen. Moerman vult aan: “Ik denk dat het komt door het onzichtbare ervan. Je wordt blootgesteld aan iets wat je niet ziet.”

Bij de Radboud Universiteit doet Wout Moerman onderzoek naar radioactieve straling. Volgens Moerman wordt er op dit gebied gedaan aan cherry picking: “je kunt altijd onderzoeken vinden waarbij wel het verband wordt gelegd. Als je een bundel van die onderzoeken hebt dan lijkt dat al snel gedegen bewijs. Wat ik zie, als je al die onderzoeken samen neemt dan is er geen bewijs in terug te vinden dat het schadelijk is voor de gezondheid.”

