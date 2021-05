Ruim 2000 nieuwe banen in Nijmegen

Ondanks de coronacrisis blijft het aantal banen in Nijmegen groeien. Er kwamen in anderhalf jaar tijd ruim 2000 banen bij, een groei van 2 procent. Daarmee komt het totaal aantal banen uit op 105.470. Dat blijkt uit de nieuwste Provinciale Werkgelegenheidsenquête 2020.

De cijfers gaan over de periode van april 2019 tot september 2020. Dat impact van de coronamaatregelen is wel merkbaar in de grote verschillen tussen sectoren. Zo krijgt de werkgelegenheid in de horeca na een gestage groei tussen 2016 en 2019 flinke klappen door de coronamaatregelen.

Met een banenverlies van ruim 800 daalde het aantal banen afgelopen jaar met 15 procent. Ook in de industrie was minder werk in 2020 (-370 banen).

Daar staat tegenover dat in het onderwijs, de gezondheidszorg en de zakelijke dienstverlening juist grote groei te zien is ten opzichte van 2019. De gezondheidzorg was goed voor 1070 extra banen en versterkt daarmee de positie als grootste werkgever in de Waalstad met in het totaal 31.820 arbeidsplaatsen. De andere grote groeiers zijn de zakelijke dienstverlening (+850) en het onderwijs (+830). Na de gezondheidszorg zijn dit de nummers twee en drie in de stad als het gaat om aantallen banen, met respectievelijk 17.620 en 13.850 arbeidsplaatsen. Deze drie sectoren vormden ook in de afgelopen vijf jaar in dezelfde volgorde de top drie.

Opmerkelijke groei in detailhandel

Een opmerkelijke groei is die in de detailhandel, waar ondanks de coronamaatregelen toch nog 110 banen bij kwamen. Natuurlijk is er nog wel het voorbehoud dat het gaat om cijfers tot september 2020.

Het aantal bedrijfsvestigingen in Nijmegen nam van april 2019 tot september 2020 toe met 1090. Verreweg het grootste deel van die toename (1000) is gerealiseerd tot aan april 2020. Daarna is de aanwas met 90 vestigingen gering.

Wethouder: 'Maatwerk blijft belangrijk'

Juist omdat de impact van de coronamaatregelen zo anders uitpakt voor verschillende sectoren, vindt wethouder Monique Esselbrugge het belangrijk om landelijk en lokaal goed maatwerk te leveren. “Voor nu, maar zeker ook voor de langere termijn, omdat we nog niet precies weten wat de meerjarige gevolgen zijn. Ik ben in ieder geval heel trots op Nijmeegse ondernemers en werknemers die veel veerkracht tonen en blijven werken aan hun toekomst en die van onze stad.”

De rooskleurige cijfers kunnen mogelijk een vertekend beeld opleveren door de meting van de provincie Gelderland. Bedrijven is namelijk gevraagd om mensen die niet konden werken maar nog wel op de loonlijst stonden als gevolg van steunmaatregelen (TOGS, TOZO, NOW) mee te tellen bij het aantal banen.