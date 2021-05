Winterswijk controleert in het buitengebied

"De overtredingen die we zaterdag in het buitengebied hebben geconstateerd zijn divers", aldus burgemeester Joris Bengevoord, die tevreden is over het verloop van de actie van afgelopen zaterdag. "Met deze actie maken we zichtbaar dat we alle vormen van overlast aanpakken." Zaterdag zijn er volgens de gemeente Winterswijk ongeveer twintig overtredingen geconstateerd, waarbij acht waarschuwingen zijn gegeven en twee bekeuringen zijn uitgedeeld door opsporingsambtenaren te voet, per auto en per fiets. "Zo werd er illegaal afval verbrand en wandelden mensen met een hond waar dat niet is toegestaan", laat de gemeente Winterswijk weten. Ook werden er volgens de gemeente verdachte situaties geconstateerd: "Waaronder leegstaande gebouwen, opslag van grond en van gevaarlijke stoffen."



Naar de verdachte situaties die zaterdag 8 mei zijn vastgesteld wordt volgens de gemeente Winterswijk onderzoek gedaan. De actie werd gecoördineerd door de gemeente Winterswijk en Omgevingsdienst Achterhoek. Onder anderen de politie, Natuurmonumenten, provincie Gelderland en de Hengelsport Federatie namen aan de actie in het buitengebied van Winterswijk deel.





