NEC in play-offs tegen De Graafschap? 'Niets is onmogelijk'

Zoals het er nu voorstaat, wordt Almere City FC de eerste tegenstander. Maar ook Go Ahead Eagles of NAC kan de eerste opponent worden. En zelfs De Graafschap is een mogelijke tegenstander.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

"Ja, dat zou kunnen. Het wordt een mooie ontknoping", vindt middenvelder Javier Vet. "Het is gekkenhuis bovenin. Het wordt een leuke speelronde, maar helaas doet onze wedstrijd daar niet voor mee. We hebben tegen iedereen twee keer gespeeld, dus we gaan geen onbekende tegenkomen. Het draait voor ons om die drie wedstrijden in de play-offs en dan kunnen we die 38 wedstrijden daarvoor vergeten. We moeten zorgen dat we dan alles goed doen en alles samen doen. Als we maar secuur zijn."

Trainer Rogier Meijer heeft ook geen idee wie het wordt. "Op dit moment is het Almere, maar we zien morgenavond om kwart voor tien wel wie het wordt. We hebben ons daar nog niet mee bezig gehouden, maar we weten wel hoe iedereen speelt. Het seizoen is klaar. Wat in de competitie is gebeurd, telt dan niet meer."

Woensdagavond tegen FC Dordrecht neemt de trainer geen risico. Zo blijft de geblesseerde Dirk Proper aan de kant. "Hij is er nog niet bij en het zal een close call worden voor zaterdag. Verder spelen we gewoon om te winnen. We starten voor een groot gedeelte met de ploeg waarmee we zaterdag ook gaan starten. Edgar Barreto komt terug, hij heeft heel goed gespeeld op die positie achterin en dat zal morgen ook zo zijn."

NEC-trainer Rogier Meijer Foto: Omroep Gelderland

Javier Vet heeft geen idee waar zijn toekomst ligt. "Ik heb nog niet gesproken. Ik ben eerst bezig met de play-offs en ik denk dat de club daar ook mee bezig is. Ik overweeg ook andere opties, maar ik hoef hier niet weg. Maar als er wat moois langs komt, sta ik daarvoor open. Maar ik heb het hier ook uitstekend naar mijn zin. Ik sta open voor alles."

Zie ook: NEC zonder Proper en Odenthal in veredelde oefenwedstrijd tegen hekkensluiter