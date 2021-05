Ouderen beleven natuur dankzij virtual reality

Niels Polak geeft zijn collega nog wat aanwijzingen voordat die de Virtual Reality camera instelt op het landgoed Oosterhout. Dat landgoed ligt er dit voorjaar weer prachtig bij. Precies zoals de ouderen het voorheen beleefden tijdens de activiteiten van ONS Gezondheidserf, het gezondheidscentrum in Oosterhout nabij Nijmegen.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Het landgoed naar de ouderen toebrengen

Zo kunnen de deelnemers meedoen aan de Lentekriebels waarbij er diverse activiteiten georganiseerd worden, zoals Biowalking of De Geheimen van het Landgoed. Studente ergotherapie Anouk Vos die samen met drie andere studenten van de HAN stage loopt bij ONS Gezondheidserf legt uit dat die geheimen van het landgoed normaliter worden doorverteld aan de ouderen die zich daarvoor inschrijven.

Maar als die ouderen niet meer naar het landgoed kunnen komen omdat ze slecht ter been zijn dan brengen we het landgoed maar naar de ouderen toe, zo bedachten de studenten voor een stageopdracht. En daarom zijn ze nu bezig met opnames voor een Virtual Reality film met het bedrijf Virtual Reality in de GezondheidsZorg (VRIDZ). Niels Polak (VRIDZ): “Virtual Reality wordt meestal in een bril getoond en dan kun je je in een andere omgeving wanen.”

de VR camera filmt 360 graden rondom Foto: OG

360 graden beeld

De opnames worden 360 graden rondom gemaakt zodat het beeld dat kijker ziet, ook verandert als die zijn hoofd draait. En omdat ook het geluid rondom wordt opgenomen verandert ook het geluid net als in het echt. Voor games wordt de techniek al langer gebruikt en ook bij trainingen komt de toepassing steeds meer van pas.

Uit onderzoek blijkt dat een natuurlijke omgeving goed is voor de gezondheid. Anouk Vos: “Het geeft je rust, het kan ook een preventie voor ziektes zijn. En uit onderzoek is ook gebleken dat alleen beeld ook effect heeft het ervaren van rust en het verminderen van stress.” En zo kunnen de ouderen straks vanuit hun luie stoel toch de positieve effecten van de natuur beleven.”

Verstoppen voor de camera

Niels Polak heeft de camera zojuist neergezet voor een nieuwe opname en nu blijkt de consequentie van Virtual Reality opnames. Niels: “We moeten ons nu dus wel allemaal gaan verstoppen want het beeld filmt dus 360 graden rondom. Dus alle kanten zijn zichtbaar, dus even achter een boom of iets dergelijks. Even uit beeld gaan met zijn allen.”

Foto: OG

Het weer is deze opname dag mooier dan de meeste dagen die we dit voorjaar hebben mogen beleven. Niels Polak: “Dit is inderdaad schitterend om nu opnames te maken. Daar ben ik ook wel blij om want regen daar worden die oude mensen denk ik ook niet heel vrolijk van.”

De komende tijd worden de beelden gemonteerd en voorzien van een voice over die vertelt over de verschillende aspecten van het landgoed. In juni moet de film af zijn. Daarna kunnen de ouderen genieten van de natuur, alsof ze er doorheen lopen.