Annemiek van Vleuten heeft twee kansen op Olympisch goud

De 38-jarige wielrenster uit Wageningen is geselecteerd voor de Olympische wegwedstrijd en de tijdrit. Haar grootste rivale zit in haar eigen ploeg, want Anna van der Breggen doet ook op beide onderdelen mee.

Voor Van Vleuten wordt het de derde deelname aan de Spelen. In 2012 reed ze in dienst van Marianne Vos, die goud pakte. In 2016 was Van Vleuten zelf op weg naar goud, maar ze viel in de afdaling kort voor de finish.