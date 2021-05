Zone.college zet stad Doetinchem in bloei

"De bloemen zorgen voor een gastvrije ontvangst in ons centrum en de kruiwagens staan symbool voor de ‘anpakkersmentaliteit’ van ondernemers uit de binnenstad en de regio", laat Sanne de Rijcke van Binnenstadbedrijf Doetinchem weten. ''Zij tonen enorme veerkracht en flexibiliteit en zorgen er daarmee voor dat onze binnenstad nog mooier is in het nieuwe normaal.'' De plaatsing van de kleurrijke objecten is in samenwerking tussen de school en het Binnenstadbedrijf Doetinchem tot stand gekomen. ''Als zogenoemde ‘Groene’ onderwijsinstelling willen de leerlingen en docenten graag een steentje bijdragen aan een bloeiende binnenstad", vertelt Liset Jansen, docent bij het Zone.college. "Onze leerlingen komen veelal uit de regio en als onderwijsorganisatie hebben wij aandacht voor gezond leven, duurzaamheid, natuur en een groene leefomgeving."



Het project is een onderdeel van de campagne ‘Mooier in het nieuwe normaal’, waarmee het Binnenstadbedrijf wil zorgen dat er meer waardering komt voor de dingen die eerder heel normaal leken. ''Het project kreeg vorm vanuit het drietal waarden die zo kenmerkend zijn voor onze regio: Gezamenlijk, groen en gastvrij", zegt De Rijcke. "Dit naoberschap zit in ons DNA. Van oudsher is Doetinchem namelijk een onderwijsstad en handelsvesting. Dit komt nog steeds terug in ons dagelijks doen en laten."





💬 WhatsApp ons!

Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op omroep@gld.nl! Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: