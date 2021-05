'Een gratis iPad of een telefoon', De Graafschap weet dat tegenstander aanbiedingen krijgt

De eredivisie staat op het spel. Woensdagavond valt de beslissing wie naast SC Cambuur rechtstreeks promoveert naar het hoogste niveau. Wedstrijden tegen Ajax, PSV en Feyenoord op een misschien wel weer volle Vijverberg. De Graafschap hunkert ernaar.

Maar ook Go Ahead Eagles en Almere City kunnen nog naar de eredivisie met twee punten achterstand en een beter doelsaldo. Ze willen dus dat Helmond Sport, de tegenstander van De Graafschap, er alles aan doet om te verrassen. De Brabanders worden achter de schermen aangespoord alles uit de kast te halen.

"Het zal allemaal wel", lacht Van Mieghem als hij geconfronteerd wordt met de 'omkopingen' in het geheim. "Stroopwafels, bier, autowassen. Ik hoor het allemaal voorbij komen. Ach, ik denk dat wij het ook zouden doen als we in dezelfde situatie hadden gezeten als Go Ahead en Almere."

Snoei gaat nog wel een stapje verder in het beïnvloeden van de tegenstander. Hij wuift de suggestie niet direct weg dat de vermogende investeerder van Almere City spelers van Helmond Sport premies in het vooruitzicht kan stellen bij winst op De Graafschap. "Aanmoedigen mag altijd", zegt de trainer. "Dat is in het voetbal bijna regel geworden."

iPad

Snoei: "Maar inderdaad, een iPad of een telefoontje. Een mooie doos met inhoud in de kleedkamer. Dat soort dingen. Ja, dat gebeurt nog steeds wel. Alleen kun je het nooit echt hard maken allemaal. Maar zoiets gaat ons niet helpen hoor. We moeten het zelf doen en die overtuiging hebben we ook allemaal. De jongens staan er de hele week ook gewoon heel goed in."

Van Mieghem is het daarmee eens. "Onze motivatie moet groter zijn dan van de jongens van Helmond Sport. Wij hebben een schitterend doel voor ogen en dat is spelen in de eredivisie. Iedereen kijkt daar naar uit. Je kunt betere contracten krijgen, noem het maar op."

Verlamming

Tegen Jong Ajax herpakte De Graafschap zich na rust. Dotten van kansen liet de club uit Doetinchem liggen om de eredivisie alvast veilig te stellen. "De druk moet niet verlammend gaat werken", waarschuwt Van Mieghem. "Maar we hebben een hoop jongens die eerder in deze situatie hebben gezeten en dit soort belangrijke wedstrijden hebben gespeeld. Als we wat hoger druk zetten zoals in de tweede helft bij Jong Ajax dwing je ook meer af. Verder moet je niet veel andere dingen gaan doen, denk ik."

Snoei: "Als wij met dezelfde overtuiging en uitstraling spelen als na rust in Amsterdam gaan wij promoveren. Er is een gezonde spanning aanwezig waarbij we weten dat we een hele goede herkansing krijgen om nu te winnen van Helmond Sport te winnen. Ik ben redelijk rustig. We gaan er alles aan doen, dat weet ik."