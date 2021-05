Arnhems feestaardvarken in juni weg van zijn luierplek

Wie nog wil genieten van het luierende feestaardvarken in het Bartokpark in het centrum van Arnhem, kan maar beter snel zijn. Medio juni wordt het kunstwerk afgebroken en overgebracht naar Burgers' Zoo. De dierentuin gaf het populaire aardvarken in 2013 cadeau aan de stad.

Het feestaardvarken heeft te lijden onder het intensieve gebruik door spelende kinderen en door weersinvloeden. Onderhoud is hard nodig om ongelukken in de toekomst te voorkomen, meldt Burgers' Zoo. De dierentuin vierde in 2013 het honderdjarig bestaan en gaf Arnhem toen het aardvarken cadeau. Het is een kunstwerk van kunstenaar Florentijn Hofman.

Nieuwe plek 'minstens zo leuk'

Meteen was al duidelijk dat de locatie in het Bartokpark tijdelijk zou zijn. In overleg met de gemeente en de kunstenaar zoekt de dierentuin een definitieve locatie voor het liggende aardvarken met zijn feesthoedje. "Het is de bedoeling dat het feestaardvarken een tweede leven krijgt dat minstens zo leuk is als zijn eerste leven", laar Burgers' Zoo weten.

Inspectie en onderhoud

Voor het zover is, verhuist het enorme kunstwerk op 11 en 12 juni naar een onderhoudswerkplaats. Daar volgt een inspectie om de precieze staat van het beeld in kaart te brengen, waarna een plan voor groot onderhoud wordt opgesteld.

De huidige plek is eigendom van projectontwikkelaar Synchroon. Die stelde de locatie in 2013 belangeloos ter beschikking.