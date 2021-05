'Alles leek in orde', eigenaar scheepswerf totaal verrast door drugslab

"Ik was onderweg naar een klant toen ik een telefoontje kreeg en hoorde dat de politie de poort wilde openbreken", zegt Peters, nog steeds met hoorbare verbazing in zijn stem. "Ik ben meteen omgekeerd en toen ik terugkwam op het bedrijf, waren er al overal agenten."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

De politiemacht concentreerde zich op een blauwe container op het terrein van de scheepswerf. Rond 13.00 uur meldde de politie via Twitter dat daarin een drugslab is aangetroffen. Peters is met stomheid geslagen.

Onderhoud en verhuur

Zijn bedrijf is al dertig jaar actief op de locatie aan de Scherpekamp, meteen langs het Pannerdens Kanaal. De werf stalt en onderhoudt boten en verhuurt daarnaast containers. "Mensen gebruiken die bijvoorbeeld voor opslag van hun spullen. Maar ik heb inmiddels in de container gekeken en dat lijken inderdaad drugstoestanden."

Peters verhuurde de bewuste container naar eigen zeggen een maand geleden aan iemand uit Zevenaar. "Hij liet gewoon zijn legitimatie zien. Alles leek in orde, maar die man zie ik dus nooit meer terug, dat is wel duidelijk. Jammer, want ik zou de schade aan de poort wel op hem willen verhalen." Peters zegt geen idee te hebben hoe de politie het drugslab op het spoor kwam.

De BearCat van de politie, met op de achtergrond de scheepswerf. Foto: Persbureau Heitink

Andere inval aan het water

De politie gebruikte een zogenoemde BearCat om de poort te rammen. Hetzelfde voertuig werd in april in Arnhem gebruikt bij de inval in een drugslab aan de Meijnerswijk, nauwelijks vijftien kilometer stroomafwaarts langs de Rijn. Daar was sprake van een drugsvangst met een waarde van miljoenen euro's.

De politie laat weten dat het onderzoek in Angeren nog bezig is. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Peters laat weten dat hij de politie inmiddels ook zijn kant van het verhaal heeft verteld.