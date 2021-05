RIVM over geiten en longontsteking: 'Zou een nieuwe zoönose kunnen zijn'

Hoe kun je nu ernstig ziek worden van geiten? Daar doet het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu nu al een hele tijd onderzoek naar. En voor dat daar duidelijkheid over is zijn we jaren verder, tot frustratie en wanhoop van geitenhouders en de mensen die in de buurt van die geitenstallen wonen en ziek worden.

"Eigenlijk weten we het niet goed", valt Joke van der Giessen het bondig samen. Het zou een zoönose, net zoals het coronavirus zo’n ziekte is die van dieren overdraagbaar is op mensen. Zij het van een andere orde van impact dan dat coronavirus. Maar meer longontstekingen in de omgeving van geitenhouderijen is reden genoeg voor onderzoek. Door de manier waarop COVID-19 ons in de greep houdt is de bewustwording rond de risico’s die zoönosen in kunnen houden in ieder geval flink toegenomen.

