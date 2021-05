Angst na aanslagen groter dan ooit: 'Enorme hoop ellende achter de voordeur'

Van de woning aan de Ammerzodenseweg in Hedel is niks meer over. De twee broers die hier vorig jaar te maken kregen met brandstichting, zijn inmiddels verhuisd. Ze wonen in een tijdelijke woning. Bij de aanslag destijds waren ze genoodzaakt hun woning via een sprong uit het raam te verlaten. Dat leverde ernstige verwondingen op, onder meer brandwonden, een pijnlijke enkel, en mankementen die nog lang zullen blijven.

Maar met die klachten valt nog wel te leven. Wat nog niet geheeld is zijn de psychische en financiële noden. Een geldinzamelingsactie om hen weer op de been te helpen leverde 17.500 euro op. Geld dat hard nodig was, want het opbouwen van een nieuw bestaan kost veel moeite. Er is inboedel gekocht, en er zijn nieuwe meubels aangeschaft.

Een van de twee werkt inmiddels weer. De andere zou ook wel willen, maar zit nog thuis. Ook andere slachtoffers in de regio weten inmiddels: verzekeraars staan echt niet te springen om alle kosten van criminele aanslagen te dekken. “Lang niet alles is gedekt hoe je het dacht.”

Politie doet wat het kan

De aanslagen van afgelopen week kwamen te meer zo hard binnen omdat het idee leefde dat het over was. Ter achtergrond: sinds juni 2019 worden directie, werknemers en oud-werknemers van fruithandel De Groot uit Hedel geconfronteerd met een eindeloze reeks aan bedreigingen. Het ging om vuurwerkbommen, granaatlegging en kogels.

Rechercheurs in de rechtbank lieten Omroep Gelderland nog in januari dit jaar weten dat met het vastzetten van een hoofdverdachte de kou waarschijnlijk uit de lucht zou zijn. Wel klopten ze daarbij de tafel af. Want ook zij wisten het niet zeker.

De woning aan de Ammerzodenseweg in Hedel, na de brand vorig jaar. Foto: Eigen foto

"Het lijkt wel alsof de avondklok invloed heeft gehad, nu we deze nieuwe serie aanslagen mee maken," zegt Taco van der Dussen, advocaat van De Groot.

De terreur waaraan Rivierenland bloot staat duurt nu al twee jaar lang. Boos op de politie is de gemiddelde inwoner van Maasdriel niet, zegt een goed ingevoerde bron. “De politie doet ook gewoon keihard zijn best. Dat zien we ook allemaal wel. Er zijn al meer dan tien verdachten opgepakt en enkele zaken lopen nu bij de rechtbank.”

Politieagenten komen dan ook nog regelmatig langs bij de slachtoffers om bij te praten.

Telkens een nieuwe dreun

Ook slachtofferhulp is flink actief in de regio. Net als psychologen en traumadeskundigen die door de betrokken zelf zijn ingeschakeld via hun huisarts. “Geestelijk gezien krijgen al die oud-werknemers van De Groot na zo’n aanslag telkens opnieuw een knauw van jewelste,” zegt de bron. "Het is niet te bevatten dat het alsmaar door gaat. Er is geen rustmoment."

Sterker: het idee leeft dat de aanslagen alleen maar in hevigheid toenemen. Eerst ging het vooral om vuurwerkaanslagen, de reeks van vorige week betrof drie keer op een rij een kogelinslag. Beelden van een van die beschietingen zijn inmiddels getoond bij Opsporing Verzocht, maar dat leverde vooralsnog geen tips op. “Een kogel, daarvan schrik je je helemaal te pletter.”

Stress achter de voordeur

Daarnaast geldt: de politie levert beveiliging voor een groot aantal personen voor wie het dreigingsniveau hoog is. Maar niet iedereen kan beveiligd worden. Camerabewaking bij in- en uitwegen in de regio moet voor voldoende bescherming zorgen. Maar de bewoners houden er een onveilig gevoel bij.

"Over het algemeen zijn de aanslagen gepleegd bij mensen die vroeger werkten bij De Groot. Maar er waren ook aanslagen bij huishoudens die niets met dat bedrijf te maken hadden, of waar gezinsleden leven die er niets mee te maken hebben, denk aan kinderen," zegt de bron die anoniem wil blijven.

Sommige slachtoffers kennen elkaar. Anderen weer totaal niet. Het idee in het Rivierengebied leeft nog altijd dat de criminelen lukraak adressen hebben geplukt van de lijst van oud-medewerkers van De Groot, zoals die najaar 2019 door een fout van het OM in handen kwam van criminelen. Dat levert stress op. “Achter de voordeur is hier een enorme hoop ellende, geloof me.”

