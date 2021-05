Straatcoaches moeten jongeren op het rechte pad houden

Jongerenwerker Hans Jansen van Stichting Arnhemse Straatcoaches legt uit: “In de pilot is de focus gelegd op het tegengaan van overlast en hinderlijk gedrag van jongeren en ook de afleidende criminaliteit.” Dat er nu gericht met jongeren aan de slag wordt gegaan is volgens Jansen iets nieuws in de wijken. Bij het werk van de straatcoaches is niet alleen de aandacht gevestigd op het aanspreken van het gedrag van de jeugd die overlast veroorzaakt, maar ook op het voorkomen hiervan. “Dat betekent dat wij ook met andere groepen in de wijk in gesprek gaan zoals de bewoners zelf, de winkeliers, de ondernemers, de horeca et cetera..”, licht Jansen toe.

Vaardigheden van straatcoaches

Wat volgens Jansen heel belangrijk is, is dat de straatcoaches de wijken kennen en er ook vandaan komen, zodat zij weten wat er precies in een wijk speelt. Ook het spreken van de straattaal is een voordeel. Met deze vaardigheden is het aanspreken en bijsturen van de jonge inwoners van de twee Arnhemse wijken makkelijker. Straatcoach Mimoun Ahbouk: “Wij zijn niet de boeman, dus op het moment dat er iets is komen wij.” Zo stimuleren zij dat de jeugd naar school, sport of stage gaat. Vanuit de netwerken die de coaches hebben kunnen kwetsbare jongeren en jongvolwassenen op het juiste spoor worden gezet waardoor ze op een goede manier deel kunnen nemen aan de maatschappij.

Gezamenlijke aanpak moet leiden tot succes

Volgens Jansen is naast het inzetten van de straatcoaches het ook van groot belang om samen te werken met andere partijen; zoals straathoekwerk, wijkconciërge en de handhaving. Dit om tot een succes te komen. “Wat belangrijk is, is dat wij in deze pilot goed gaan kijken wat ieders rol in de aanpak op dit moment is en hoe deze is verlopen. Op basis daarvan hoop ik dat de gemeente Arnhem zegt dat wij hiermee door mogen gaan.” Het proefproject duurt twee jaar.

De straatcoaches werken elke dag van 13:30 tot 22:00 uur en vrijdag en zaterdag van 14:30 tot 23:00 uur.