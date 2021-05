Taxi! Je kunt nu ook een Uber pakken in Arnhem en Nijmegen

Uber is nu ook actief in Arnhem en Nijmegen. Foto: Pixabay

Wie in Arnhem of Nijmegen met de taxi wil, kan voortaan ook een beroep doen op Uber. Het taxibedrijf is sinds dinsdag in deze regio actief met chauffeurs.

Officieel gaat het om UberX, de meest populaire dienst van Uber. Daarbij kun je via de app een rit bestellen bij een chauffeur in de buurt die zich bij Uber heeft aangesloten. Je ziet direct hoeveel je moet betalen.

De prijzen kunnen van het één op het andere moment veranderen. Dat is onder meer afhankelijk van de drukte en het aantal beschikbare chauffeurs. Zo kost een rit vanuit het centrum van Arnhem naar Nijmegen dinsdag aan het begin van de middag iets minder dan 44 euro. Andersom is dat nog geen 38 euro.

Uber is al bijna tien jaar in ons land actief. Vanuit Amsterdam is het bedrijf verder doorgegroeid naar andere steden, zoals Eindhoven, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. De taxidienst zag de vraag in Arnhem en Nijmegen naar eigen zeggen groeien. Dat baseert het bedrijf op gesprekken met taxichauffeurs en het aantal keren dat de app in deze steden wordt geopend.

In theorie was het eerder ook al mogelijk om een Uber te pakken in Arnhem en Nijmegen. Dan moest je wel geluk hebben dat er net een chauffeur in de buurt was. Met de officiële aankondiging zegt Uber een 'optimale beschikbaarheid' te hebben in de binnensteden.

Vergunning

Hoeveel chauffeurs uit de regio bij Uber zijn aangesloten, kan een woordvoerder niet zeggen. Wel zegt ze dat Uber met lokale taxibedrijven in contact is over een samenwerking. Er worden met hen afspraken gemaakt over bijvoorbeeld het tarief. Aangesloten chauffeurs kunnen zelf kiezen wanneer ze online gaan om hun diensten aan te bieden.

In de beginjaren kreeg Uber kritiek omdat particulieren met hun eigen ritjes voor klanten verzorgden. Tegenwoordig werkt het bedrijf in ons land alleen met taxichauffeurs die over de benodigde vergunningen beschikken. Uber zegt daarnaast de coronarichtlijnen van de overheid te volgen. Zo zijn chauffeurs voorzien van mondkapjes en desinfectiemiddelen.