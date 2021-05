Waar is Ercan Özturk?

De man vertrok op zondag 28 maart, omstreeks vier uur ’s middags vanuit huis. Hij woont in de omgeving van het Zuiderpark in Apeldoorn.

De politie gaat ervan uit dat Özturk bij iemand in een auto is gestapt en naar Deventer is gereden. Over die auto straks meer.

Onderzoek in woning

Zes dagen na zijn verdwijning deed de politie onderzoek in een woning aan de Lebuïnuslaan in Deventer. De Apeldoorner was daar mogelijk geweest, maar de politie wordt niet veel wijzer van dat huisonderzoek.

"We denken dat er mensen zijn die ons meer over deze vermissing kunnen vertellen en nog niet met ons gesproken hebben", zegt Sven Strijbosch van de politie.

Misdrijf? Ontvoerd?

Die houdt rekening met van alles. Özturk is wellicht het slachtoffer geworden van een misdrijf, maar mogelijk wordt hij ergens tegen zijn wil vastgehouden.

De politie weet intussen meer van de auto waarin de vermiste Apeldoorner vermoedelijk zat, het gaat om een lichtblauwe Volkswagen Polo.

De politie hoopt dat er mensen zijn die meer over de auto weten. Strijbosch: "Heeft iemand zondagmiddag 28 april tussen vier uur en kwart voor vijf in de omgeving van het Zuiderpark in Apeldoorn iets gezien. Als dat zo is, neem dan contact met ons op."

Fietser gezocht

En dan is er nog iets.

Diezelfde zondagmiddag zou de auto waarin Özturk zat bijna in aanrijding zijn gekomen met een fietser in Deventer. Dat was op de kruising Rielerweg/Veenweg. De politie zoekt de fietser die daar tussen 16.45 en 17.45 uur is geweest. "Deze fietser heeft mogelijk belangrijke informatie voor ons", zegt Strijbosch.

Verder is de politie benieuwd naar dashcambeelden. Ben je op die plek in Deventer geweest, zondag 28 maart tussen 16.00 en 20.00 uur? De politie bekijkt jouw beelden graag.

Heb je informatie over de verdwijning van Ercan Özturk uit Apeldoorn, bel dan de tiplijn: 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Zaaknummer: 2021139876.

