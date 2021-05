De spanning stijgt naar het kookpunt bij De Graafschap

De spanning en druk bij de club uit Doetinchem is gestegen naar het kookpunt. Het is bibberen en nagelbijten bij de Superboeren. Na het gelijkspel van vrijdag tegen Jong Ajax en de overwinningen van Almere en Go Ahead Eagles, zijn er woensdagavond nog meer kanshebbers op een directe plek in de eredivisie.

Alleen heeft De Graafschap alles in eigen hand met nog twee punten voorsprong. Mislukt de missie, kan De Graafschap het seizoen alsnog redden in de play-offs, maar de vraag is of dat mentaal op te brengen valt voor de spelersgroep die al maanden uitgaat van rechtstreekse promotie.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

"We willen voortborduren op de tweede helft tegen Ajax", zegt trainer Mike Snoei over het strijdplan. "Ik hoef de kansen allemaal niet meer op te sommen, maar we raakten paal en lat en ze hadden een voortreffelijke keeper. Het waren wel acht mogelijkheden denk ik. Ik heb daarbij mooie driehoekjes gezien, goed uitgespeelde aanvallen en niet alleen maar lange ballen. Ralf Seuntjens die Schuurman in stelling brengt. Maar soms wat meer opportunistisch spel, ja dat ligt ons wel."

Corona

Danny Verbeek ontbreekt in de selectie. De aanvallende middenvelder heeft corona en zit in quarantaine. "Ontzettend vervelend dat we zo'n ervaren speler die er het hele seizoen bij is geweest nu moeten missen. Hij heeft een goede rol gespeeld en is belangrijk in de kleedkamer. We zullen een stapje extra voor hem doen."

Volgens Snoei heeft Verbeek het goed te pakken. "Hij zit thuis en heeft behoorlijk last. We moeten echt heel voorzichtig zijn nu de cijfers ook weer oplopen." Zijn vervanger is Ralf Seuntjens die vrijdag in Amsterdam ook mocht beginnen toen Verbeek ineens afwezig was.

Roland Baas

Centraal achterin mist De Graafschap Toine van Huizen. De verdediger is geschorst na zijn vijfde gele kaart die hij opliep tegen Jong Ajax. Het ligt voor de hand dat de positie van Van Huizen wordt overgenomen door Roland Baas. Snoei liet duidelijk doorschemeren dat hij niet wil afwijken van zijn systeem met drie centrale verdedigers. Tegen Jong FC Utrecht na de winterstop ontbrak Ted van de Pavert en toonde Baas zich een adequate vervanger. "De kans dat hij speelt, is best groot. Maar ik wil het eerst de jongens vertellen en we trainen vanmiddag nog."

Derde keeper

Eventuele andere opties zijn nog Milan Hilderink en Rick Dekker maar daar lijkt Snoei minder vertrouwen in te hebben. Helmond Sport heeft geen belangen meer op de slotdag van de reguliere competitie. Op het doel staat de derde keeper van de selectie, zo is al aangekondigd door de Brabantse club. "Maar ze zetten echt geen pannenkoek in het doel hoor", weet Snoei. "Ik ken hun trainer Willy Boessen, dat is iemand van mijn generatie die wil alles winnen. Ze willen serieus kijken of ze de vervanger voor hun ervaren keeper al in huis hebben. Helmond gaat ons echt niet helpen. We zullen het zelf moeten doen."

Vermoedelijke opstelling De Graafschap: De Boer, Lelieveld, Van Heertum, Van de Pavert, Baas, Tutuarima; Schuurman, Opoku, Lieftink; Seuntjens en Van Mieghem.

Zie ook: De Graafschap laat kans liggen: 'We moeten rustig blijven, hebben alles in eigen hand'