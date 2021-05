Boer Gerjo: 'Het is puzzelen, maar we hebben nog steeds een belegde boterham'

Dat het anders moet, zien inmiddels ook steeds meer boeren. Meer dan 200 boeren in ons land zijn inmiddels verenigd in de Stichting Caring Farmers. In de Achterhoek bijvoorbeeld zijn er al van die boeren die het anders doen of anders gaan doen.

Gerjo Wassink uit Halle is een pionier in de landbouwsector. In de jaren negentig was hij een reguliere boer: zestig stuks melkvee en tachtig zeugen. Maar als hij het bedrijf van zijn vader overneemt, gooit hij het roer drastisch om. "Ik heb altijd fantastisch kunnen meedraaien in het systeem, maar iets stond me daarin tegen", legt hij uit. "Dat was bijvoorbeeld de kunstmestkorrel in je oog, het gif dat raar ruikt of het castreren van biggen."

Gerjo zegt de varkens vaarwel en richt zich op de koeien. Daarnaast kijkt hij naar wat er nodig is om goed voor de natuur, de aarde, de dieren en de planten te zorgen. "We zijn teruggegaan van zestig naar dertig koeien. En mijn vader had ooit tachtig vermeerderingszeugen. Ik heb er nu één. Er komt er een bij, maar dat is afgestemd op de hoeveelheid vlees die we kunnen verkopen." Naast een aantal dieren betekent dat ook nog iets anders. In zijn weides staan allemaal voedselbomen en er is een grote moestuin.

Boterham met of zonder beleg?

Een belegde boterham verdienen met deze aantallen is niet eenvoudig, maar niet onmogelijk. "Al is het soms wel puzzelen." De producten zijn te koop in de boerderijwinkel en iedere dinsdag op de markt in Doetinchem. Volgens hem kunnen ook andere boeren dit. "Je hebt wel lef nodig, je moet kunnen puzzelen en ook geduld is belangrijk."

Joanne Malotaux wil dat ook graag proberen. Samen met haar man Johannes wil ze het reguliere melkveebedrijf dat in de familie zit, overnemen. Maar ze gaan het dan wel compleet anders doen. "We gaan terug van 160 naar zeventig koeien. Daarnaast gaan we het bedrijf ook veel diverser maken. We willen graag een tuinderij hebben en ook bij ons komen er voedselbomen."

Toch duurt het nog even voor Joanne daar ook echt mee kan beginnen. Ze moet eerst de bank overtuigen. "En dat heeft nogal wat voeten in de aarde. De bank vindt het een mooi plan, maar die vraagt zich af of we dit allemaal wel kunnen." Joanne is daarom begonnen met het produceren van kazen. "Op deze manier kunnen we laten zien wat we in huis hebben."

Greenpeace: hulp overheid is nodig

Volgens natuurorganisatie Greenpeace is dit de enige manier het met elkaar te redden, maar dan moet de overheid pal achter die boeren gaan staan. "De overheid moet aan het roer staan om deze omslag zo goed mogelijk te begeleiden en de boeren te helpen om deze omslag te maken", zegt Hilde Anna de Vries.

En dat is ook precies wat de boeren zelf zeggen. "Die verandering is nodig, maar het gaat niet vanzelf en daar hebben we echt hulp van de overheden bij nodig", zegt Gerjo. "Laten we een stimulerend beleid voeren. En niet fitten over hoe slecht iemand is. Want die boeren komen ook ergens vandaan. En is in die situatie gebracht door de overheid en de consument. We moeten met zijn allen de krachten bundelen."

