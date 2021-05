'NEC zal enorm geluk moeten hebben om te promoveren', zeggen kenners

Jan Peters, verkozen tot beste speler van de vorige eeuw bij NEC, wil graag dat zijn club promoveert. "Ja, als we weer op de tribune mogen zitten, wil ik graag wedstrijden tegen Ajax, Feyenoord, PSV en Vitesse zien. Maar als ik de emoties even weglaat en realistisch ben, geef ik ze weinig kans. Ze zullen enorm geluk moeten hebben. Ik vond ze dit seizoen vooral heel wisselvallig. Ik heb meer slechte dan goede wedstrijden gezien. Ik had er meer van verwacht, ook qua spektakel. Een groot verschil met ploegen als Cambuur en Almere City."

"Ze zeggen ook steeds maar dat ze een jonge ploeg hebben, maar ze wilden wel bij de eerste vijf eindigen. Maar ze hebben teveel verloren tegen kleine ploegen. Twee keer verliezen van TOP Oss, dat kan toch niet? En ze hebben het ook veel te vaak over een deel van een wedstrijd dat dan wel goed is. Zoals tegen Go Ahead. De eerste helft leek wel of er twee tehuizen op het veld stonden. Na rust was het dan wat beter en daar houdt de trainer dan aan vast."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Eric Meijers woont op een steenworp afstand van De Goffert en volgt NEC op de voet. Ook hij ziet die wisselvalligheid. "Ze hebben een moeizame competitie gespeeld. Ze kunnen moeilijk negentig minuten het niveau vasthouden. Ik zie vaak heel veel verval in wedstrijden, dat is te groot. Dat mag in de play-offs niet gebeuren. Als je 265 minuten goed bent, ga je het niet halen. Je moet 270 minuten goed zijn, dan maak je een grote kans om eredivisie te spelen."

Eric Meijers als toeschouwer in De Goffert. Foto: Omroep Gelderland

De trainer van Spakenburg heeft zin in het toetje van dit seizoen. "Die wedstrijden in de play-offs staan op zich. Wat je hebt gepresteerd in de competitie heeft daar niets mee te maken. Dat maakt het zo mooi. Je begint met z'n allen weer op nul en NEC moet zorgen dat ze daar nu klaar voor zijn. De kracht zit hem in de routiniers van het elftal, die zullen een acht moeten halen. Ze zullen de jonge jongens mee moeten nemen. En met de individuele klasse van Bruijn en Tavsan kan NEC dan wedstrijden winnen. En nu doen Van Eijden, Barreto en Bruijn alle drie ook mee. Met die spelers in de basis heeft NEC bijna alles gewonnen."

Ander systeem in play-offs

Frans Paymans speelde met NEC in vijf keer de nacompetitie. Vier keer eindigde dat succesvol. "De laatste was met alleen een beslissende wedstrijd tegen Emmen om in de eredivisie te blijven. En dat hebben we toen gered. Ik denk dat er nu ploegen in zitten, die eigenlijk eerste of tweede hadden willen worden. En met dit systeem is de kans groter om door te gaan dan in een poule, zoals wij vroeger hadden. Dan kon je als favoriet een foutje nog goedmaken."

Frans Paymans heeft er nog wel vertrouwen in. Foto: Omroep Gelderland

"Er loopt veel jeugd bij nu. Aan de ene kant betekent dat onervarenheid, maar ook de wil om verder door te groeien. En in dit soort finalewedstrijden kunnen ze misschien boven zichzelf uitstijgen. En de ervaren jongens moeten zorgen voor de balans in het elftal. Edgar Barreto had in het begin wat aanloopproblemen, ook qua fitheid. Maar als je ziet hoe hij de laatste periode draait, denk ik dat hij een steun is voor de jonge spelers."

Vertrouwen in Ted van Leeuwen

Jan Peters vindt dat er bij eventuele promotie veel moet veranderen. "Met dit elftal kun je de eredivisie niet in. Maar dat geldt voor meer ploegen, bijvoorbeeld ook voor De Graafschap. NEC heeft bij promotie een metamorfose nodig. Ted van Leeuwen heeft het wel vaker geflikt. Hij heeft in het verleden bewezen dat hij wel wat neer kan zetten."

Geen topschutter

"Ze hebben wel wat jonge spelers die mogelijkheden hebben, maar die moeten ook nog groeien. Dirk Proper is talentvol en die rechtsback Bart van Rooij ook, maar ze moeten fysiek beter worden en hebben nog ettelijke jaren nodig. Ik lees dan ook dat die rechtsbuiten Tavsan zo goed is, maar ik heb dat slechts drie of vier keer gezien. Verder zie ik hem vooral pingelen en balverlies lijden. En ze missen ook een topschutter. Wil je bovenin meedraaien, dan moet je een spits hebben die er minimaal vijftien maakt. Janga doet zijn stinkende best, maar een spits heeft niet als taak om heel veel te lopen. Hij moet die ballen erin knallen."

Rangelo Janga (links) maakte slechts negen doelpunten dit seizoen. Foto: Broer van den Boom

"NEC had dit seizoen problemen met doelpunten maken", constateert ook Frans Paymans. "Een echte spits hebben ze niet. Wij hadden destijds Frans Janssen, Henk Grim of Evert Radstaat. En je kunt ook op een andere manier doelpunten maken. Wij trainden onder Leen Looijen in 1989 veel op vrije trappen en corners en daar hebben we veel succes mee gehad, want toen promoveerden we ook. Ik geef ze best een kans nu. Je moet alles vastpakken wat je kunt pakken."

'NEC is een eredivisieclub'

Eric Meijers vond dat er in de competitie meer in had gezeten. "Ik had NEC in de prognose bij de eerste twee gezet. Ook vanuit het Nijmeegse bloed. Maar ik vind dat NEC een eredivisieclub is en daarom moeten we in Nijmegen de lat veel hoger leggen. Daarom ben ik blij met de komst van Ted van Leeuwen. Hij neemt geen genoegen met plek twee of drie. Hopelijk lukt het nu al, dan kunnen ze anticiperen op een ander team in het nieuwe seizoen."

"De backs Van Rooij en El Karouani waren dit seizoen de revelatie, hoewel ze na de winterstop iets minder presteren. Maar jonge spelers krijgen hier wel een podium om door te breken, zoals ook Dirk Proper. Hij is duidelijk een verbindingsspeler geworden in dit team. En in deze nacompetitie moeten deze jongens weer door moeten groeien naar een acht om te kunnen promoveren."