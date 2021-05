Alternatieve Vierdaagse moet toch voor Vierdaagsegevoel zorgen

Jaarlijks lopen ruim 40.000 mensen de Vierdaagse in Nijmegen. Voor het tweede jaar op rij kan dat niet vanwege de maatregelen rond corona. Daarom bieden de Stichting DE 4DAAGSE en Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) voor de tweede keer een alternatief.

Wereldwijd meedoen

Wereldwijd is het mogelijk om vanuit een eigen gekozen locatie vier dagen lang hét Vierdaagsegevoel te beleven en een Alternatieve Vierdaagse-medaille te verdienen. Vanaf dinsdag kunnen belangstellenden zich registreren via www.dealternatievevierdaagse.nl.

De deelnemers lopen tijdens de Vierdaagseweek van 20 tot en met 23 juli een zelfgekozen route van 5, 10, 20, 30, 40 of 50 kilometer per dag. Deelname is gratis en voor een kleine bijdrage krijgen deelnemers hun beloning thuisgestuurd.

'We laten ons niet stoppen'

Henny Sackers, voorzitter van de Stichting DE 4DAAGSE: “Ondanks de grote teleurstelling toonden ook dit jaar alle betrokkenen hun begrip voor het voor het tweede jaar op rij niet door kunnen gaan van de Vierdaagse. Dat we dit jaar wederom niet met 45.000 mensen in Nijmegen kunnen wandelen, laat ons echter niet stoppen. Met De Alternatieve Vierdaagse bieden we onze wandelaars in Nederland en over de hele wereld toch het Vierdaagsegevoel!”

Paul Sanders, directeur-bestuurder KWBN: “De ruim 20.000 deelnemers aan De Alternatieve Vierdaagse vorig jaar gaven ons een enorme boost om door te gaan met dit alternatief.”

Vernieuwde app

De vernieuwde wandelapp zal de gelopen route van deelnemers iedere dag volgen en registreren. Enkele dagen voorafgaand aan De Alternatieve Vierdaagse komt de update beschikbaar voor Android en iOS.