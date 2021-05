Opnieuw ziet VVD lokale politici vertrekken: 'Niet altijd eens met gang van zaken'

Voor een deel van de buitenwereld kwam het als een schok, toen dinsdagochtend bekend werd dat Guldenaar en De Boer niet langer namens de VVD in de gemeenteraad willen zitten. Verschillende VVD-leden laten echter weten dat er achter de schermen al langer onenigheid was. Van Enk ontkent dat ook niet. "Het klopt dat Gina en Albert het niet altijd eens waren met de gang van zaken binnen de lokale afdeling. Ze wilden keuzes maken die niet aan hen of aan het bestuur zijn, maar aan de leden van de VVD."

Invloed op kandidatenlijst

Daarbij gaat het volgens Van Enk vooral over de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. "Daar hebben we een speciale commissie voor aangesteld, die gaat uitzoeken wie we op de lijst zetten. Gina en Albert willen daar duidelijk meer invloed op hebben, maar dat is juist niet de bedoeling. Zo'n commissie is er om objectief de beste lijst vast te stellen."

Guldenaar heeft een andere lezing over het conflict. "Natuurlijk willen we meedenken over de richting die de VVD in Hattem opgaat, en over het verkiezingsprogramma van de partij", bevestigt ze. "Maar waar we vooral over botsten, is het feit dat wij als fractie graag een bredere groep Hattemers aan ons willen binden. Dus niet alleen de traditionele VVD'ers, maar ook de andere inwoners van onze gemeente. De landelijke partij probeert een bredere achterban te creëren, en dat zouden wij ook willen. Onder dit bestuur kunnen wij dat onvoldoende uitdragen."

'Twee keer hetzelfde bestuur'

Dat Guldenaar en De Boer nu vertrekken, doet terugdenken aan de eerdere splitsingen bij de Noord-Veluwse VVD. Jeroen Snaterse van de VVD Nunspeet zegde zijn lidmaatschap van de partij op vanwege de mondkapjesplicht. In Elburg verliet fractievoorzitter Rick van Velthuijsen de partij, nadat hij een conflict had met het lokale bestuur. Vooral die laatste splitsing heeft dus ogenschijnlijk overlap met de splitsing in Hattem. "Tja, het enige wat ik daarover kan zeggen is dat het twee keer hetzelfde bestuur is geweest waar het conflict mee was", houdt Guldenaar zich op de vlakte.

Van Enk ontkent dat er een verband zit tussen de splitsingen. "Deze initiatieven staan volledig los van elkaar, er liggen ook verschillende oorzaken aan ten grondslag." Hij vindt het wel vervelend dat de VVD nu, een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen, verdwijnt uit de raad van Hattem. "Maar dan neem ik Elburg als voorbeeld: daar hebben we de pijn gepakt, en zijn we samen aan de slag gegaan om de partij weer nieuw leven in te blazen. Daar is echt een frisse wind ontstaan, en zijn juist meer mensen lid geworden van de VVD. Soms heb je een schrikmoment nodig om er beter uit te komen."

Hattemer centraal

Guldenaa en De Boer gaan voortaan verder als HattemCentraal. "Die naam hebben we gekozen omdat we echt de Hattemer centraal willen stellen", legt Guldenaar uit. "Vanuit de raad weten we behoorlijk goed waar de inwoners behoefte aan hebben, dat willen we ook echt terug laten komen in ons partijprogramma. En we gaan de komende tijd onderzoeken of er in Hattem behoefte is aan een lokale partij, en of wij dan degenen moeten zijn die zo'n partij vormgeven, of dat daar anderen kunnen instappen."

De regionale VVD werkt ondertussen toe naar de nieuwe verkiezingen. "Natuurlijk is dit enorm zuur', weet ook Van Enk. "Maar het geeft ons ook de ruimte om met een schone lei met een nieuw verkiezingsprogramma te komen."

