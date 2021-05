Geen extra agenten op de been rond promotieduel De Graafschap: 'Maar we zijn op onze hoede'

De Graafschap kon afgelopen vrijdag al promoveren, als de ploeg de uitwedstrijd tegen Jong Ajax had gewonnen. Na het gelijkspel in Amsterdam verzamelden zo'n 200 tot 300 supporters bij stadion De Vijverberg, om de ploeg een hart onder de riem te steken. Aan het eind van de avond sloeg de sfeer om en werden journalisten belaagd door supporters.

Toch kijkt burgemeester Boumans niet ontevreden terug op afgelopen vrijdag. Zo werd volgens hem goed gehoor gegeven aan de oproep thuis te blijven. Er werden wat supporters 'aangepakt' voor dronkenschap, het afsteken van vuurwerk en het beledigen van de politie, maar daar bleef het bij. "Dus eigenlijk waren we tevreden, op één vervelend en onacceptabel incident na, waarbij een fotograaf belaagd is door een groep supporters. Hij heeft aangifte gedaan en daar vindt onderzoek naar plaats."

'Voldoende politie paraat'

Door het gelijkspel in Amsterdam moeten de Superboeren woensdagavond in eigen huis nog een keer vol aan de bak tegen Helmond Sport. Boumans zegde er zijn vakantie voor af. Hij merkt dat door het incident van vrijdag 'het vergrootglas er nog meer op ligt'.

Burgemeester Mark Boumans van Doetinchem. Foto: Gemeente Doetinchem

Bang dat het misgaat, is hij niet. "Als er geen sprake is van directe promotie, zullen supporters in mineur zijn. Tegelijkertijd weten we ook dat er dan nog nacompetitie is." Hij kan zich daarom niet voorstellen dat het na de wedstrijd uit de hand loopt. "Want dan heeft dat ook echt negatieve effecten op de nacompetitie, denk ik. Dus volgens mij hoeven we ons daar niet een-twee-drie zorgen over te maken. Maar dat laat onverlaat dat we wel op onze qui vive zijn en goed opletten wat er gebeurt."

Er staat volgens hem net als vrijdag voldoende politie paraat. "We kunnen altijd in de loop van de dag opschalen als dat nodig blijkt." Alles valt of staat volgens hem met het gedrag van de supporters. De burgemeester herhaalt nog maar een keer dat er geen feestje wordt georganiseerd. "Het uitgangspunt blijft dat mensen thuisblijven. Dat ze thuis de promotie vieren of het verdriet wegdrinken en dat ze in ieder geval niet naar het stadion komen."

Toch een promotiefeestje?

Bij het kampioenschap van Ajax en SC Cambuur kwamen toch duizenden supporters naar het stadion om een feestje te vieren. In april is hierover al overleg geweest met andere burgemeesters, zegt Boumans. "We hebben daar met elkaar goed overleg over gehad en afgestemd: hoe treed je op en hoe treed je niet op? Dat maakte, denk ik, dat je gezien hebt dat in Leeuwarden en Amsterdam op nagenoeg dezelfde manier is gehandeld bij de festiviteiten die toch ontstonden."

Mocht het tot een promotiefeestje komen, hoeven we dus niet te verwachten dat de politie direct ingrijpt. "Ik denk dat we in de loop van avond gewoon naar bevind van zaken moeten handelen, zoals we dat altijd doen met dit soort avonden of bijeenkomsten", aldus Boumans.

Vuurwerk afgelopen vrijdag bij De Vijverberg, het stadion van De Graafschap. Foto: Omroep Gelderland

Een noodverordening zoals voor de kampioenswedstrijd van Ajax in Amsterdam is volgens hem nu niet aan de orde. "We hebben geen indicatie dat het bij het stadion of elders dusdanig uit de hand gaat lopen dat je zo'n vrijheidsbeperkende maatregel moet treffen. Maar goed, dat kan altijd nog op de dag zelf. We kunnen zelfs 's avonds een noodbevel uitvaardigen als de situatie zich zo keert dat we denken dat dit noodzakelijk is."

Met de hakken over de sloot

Boumans weet nog niet waar hij de wedstrijd zelf gaat kijken. "De politie heeft een commandokamer op het stadion, dus het kan zijn dat ik me daar vervoeg voor eventueel overleg. Het kan ook zijn dat ik juist thuis blijf, dus we moeten maar even kijken hoe het loopt morgen."

De burgemeester denkt dat De Graafschap de promotie woensdagavond veiligstelt, maar wel 'met de hakken over de sloot'. "Ik gok dat het pas in de laatste tien minuten definitief beslecht wordt. Ik ben normaal heel optimistisch, maar gelet op de resultaten van De Graafschap van de afgelopen weken, matig ik maar een beetje."

