Wie is de dode vrouw in de Rijn?

De politie wil graag de nabestaanden informeren maar heeft geen idee wie de dode vrouw is. Ze heeft nu een anoniem graf.

“We hopen dat mensen op basis van haar kleding de vrouw herkennen, in combinatie met het signalement”, zegt politiewoordvoerder Sven Strijbosch.

Geen bezittingen

Vermoedelijk was de vrouw tussen de 55 en 75 jaar oud. Ze was ongeveer 1 meter 70 tot 1 meter 75 lang, woog rond de 75 kilo en had grijs haar. Sieraden droeg ze niet en persoonlijke bezittingen had ze niet bij zich.

Ze had een zwarte legging aan met daarover een bordeauxrode broek van het merk BRAX met een paarse ceintuur.

Schoenmaat 40

Verder droeg ze een paars hemd met eronder een zwarte BH van het merk Advances. De zwarte sokken waren van het merk Pierre Gardin. Haar schoenmaat was 40.

Als er iemand is die meer zou kunnen vertellen over deze vrouw, bel dan de politie (0800-6070) of Meld Misdaad Anoniem (0800-7000). Er is een zaaknummer dat je kunt vermelden: 2021143163. Ook is er een tipformulier.