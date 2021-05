Provincie op de vingers getikt: het stemmen moet anders

Er is gedoe rondom stemmingen van de provincie Gelderland. Het ministerie laat in een brief weten dat de huidige manier van stemmen niet voldoet aan de wet.

Voor corona was het allemaal vrij overzichtelijk: staan of zitten en iedereen wist hoe de vork in de steel zat. Maar sinds vergaderingen digitaal zijn, is het stemmen ingewikkeld.

De provincie stemt per blok, de fractievoorzitters geven aan of hun partij voor of tegen is. Alleen dat kraakt juridisch. Elk Statenlid heeft een eigen stemrecht en dat is niet overdraagbaar. De fractievoorzitter kan dus niet stemmen voor een partijlid.

Brief op verzoek van de provincie

Bovendien moet duidelijk zijn dat bij een stemming voldoende mensen aanwezig zijn, dat is met alleen fractievoorzitters niet het geval.

Het blijft in de brief in het midden of de genomen besluiten juridisch wel houdbaar zijn. De brief werd verstuurd op verzoek van de provincie, dat wilde meer informatie over de stemprocedure. Wat de brief precies betekent - ook voor al genomen besluiten - wordt onderzocht.