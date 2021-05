Kritiek na heropenen van Drieheuvelenweg

"Soms denken mensen: 'is dit aangelegd door een dronken wegbelijner?'", aldus Van Leeuwen, die de slingerende lijn langs de vernieuwde weg kan verantwoorden. "Dat is bewust gedaan zodat je geen lange rechtstanden hebt." Door de weg te laten slingeren zorg je er volgens de wethouder voor dat de snelheid omlaag gaat. De maximale snelheid op de vernieuwde weg is van tachtig teruggebracht naar zestig kilometer per uur. Toch zetten mensen in de Facebookgroep 'je bent 's-Heerenbergenaar als' vraagtekens bij de nieuwe inrichting. "Het doel is om de snelheid omlaag te brengen", aldus de wethouder. "En dat is volgens ons prima gelukt."



Het afronden van de Drieheuvelenweg is onderdeel van het verkeerscirculatieplan 's-Heerenberg. Voor dit plan kan worden afgerond moet er nog het nodige gebeuren. Zo ligt er een plan om het viaduct aan de Oude Doetinchemseweg te veranderen in een gelijkvloerse kruising en moet het stuk Drieheuvelenweg waar nu dertig kilometer per uur wordt gereden, door middel van buurtparticipatie, onder handen worden genomen. "Verder ligt er een plan om de Oude Doetinchemseweg te veranderen in een fietsstraat", vertelt Van Leeuwen. "Dat is namelijk een belangrijke weg op de fietsroute van 's-Heerenberg naar Doetinchem."



Positieve gevolgen

Met het heropenen van de Drieheuvelenweg is fase 1 van het plan afgerond, onder deze fase viel ook het aanleggen van de provinciale rondweg de Burgemeester van Breemenweg. Wethouder Van Leeuwen verwacht dat fase 1 niet alleen voor 's-Heerenberg positieve gevolgen heeft: "Het heeft ook effect op het doorgaande verkeer door Zeddam en Kilder." Naast dat die effecten positief zijn voor de leefbaarheid in die kernen is het volgens Van Leeuwen ook positief voor de natuur: "We denken dat we daar hele mooie stappen mee hebben gezet."





