Brandstofdieven actief op A12 en A50

Een vrachtwagenchauffeur merkt op dinsdag 2 maart dat hij veel minder diesel in de tank heeft dan hij dacht. Hij heeft daags ervoor zijn combinatie geparkeerd op de parkeerplaats van De Slenk op de A50 bij Arnhem.

De chauffeur mist honderden liters aan brandstof en ook een collega-trucker is gedupeerd.

Volgens de politie is in de afgelopen maanden in de omgeving van Arnhem zeker vijf keer aangifte gedaan van deze vormen van brandstofdiefstal langs onder meer de A12 en de A50.

Diesel overgepompt

De politie vermoedt dat de diesel met een pomp uit de vrachtwagentanks is overgepompt in vaten of jerrycans. De diefstallen waren ’s avonds en ’s nachts, zegt woordvoerder Sven Strijbosch.

Hij heeft zijn hoop gevestigd op passerende automobilisten die opvallende dashcambeelden hebben.

Beschik je over dergelijke opnames of heb je andere informatie over deze diefstallen, aarzel dan niet en bel de tiplijn van de politie op 0800-6070. Wil je anoniem blijven, neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. Zaaknummer: 2021094248.

Je kunt ook dit tipformulier invullen.