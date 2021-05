Gerjo boert al jaren anders: 'Het is soms wel puzzelen'

Hij is een pionier in de landbouwsector, Gerjo Koskamp uit Halle. In de jaren 90 is hij een reguliere boer: zijn boerenbedrijf bestaat uit 60 stuks melkvee en 80 zeugen. Maar als hij het bedrijf van zijn vader overneemt gooit hij het roer drastisch om.

“Ik heb altijd fantastisch kunnen meedraaien in het systeem, maar iets stond me daarin tegen”, zo legt hij uit. “Dat was bijvoorbeeld de kunstmestkorrel in je oog, het gif dat raar ruikt of het castreren van biggen.” Gerjo zegt de varkens vaarwel en richt zich op de koeien. Daarnaast kijkt hij naar wat er nodig is om goed voor de natuur, de aarde, de dieren en de planten te zorgen.

Inmiddels betekent dit dat er in zijn weides allemaal voedselbomen staan, dat er een grote moestuin is en dat er veel minder koeien in de wei lopen. Toch verdient hij zijn boterham: “Al is het soms wel puzzelen.” Koskamp is Caring Farmer en vertelt nu aan andere boeren hoe ze het anders kunnen doen. “Die verandering is nodig, maar het gaat niet vanzelf en daar hebben we echt hulp van de overheden bij nodig.”