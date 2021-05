Roep om uitstel besluit over zonneparken

Het nieuw op te richten Burgerinitiatief Energie in Oude IJsselstreek heeft de gemeenteraad maandagavond opgeroepen om het besluit omtrent een mogelijke tweede tranche aan zonnepanelen voorlopig op pauze te zetten. Daarnaast wil het burgerinitiatief de steun krijgen van de gemeenteraad om uiteindelijk het heft in eigen handen te nemen.

"In de Oude IJsselstreek is de energietransitie vals gestart", gaf Barry ter Voert namens het nieuwe burgerinitiatief aan. Dat bestaat uit twintig groepen die tegen zonneparken op landbouwgrond in de gemeente zijn en zich nu onder één vlag hebben verenigd. "Er moesten zonneparken komen. De communicatie hierover is uitbesteed aan de organisaties die graag zo’n park willen aanleggen, de initiatiefnemers. Die partijen hebben weinig op met de gevoelens en belangen van uw inwoners."

Volgens Ter Voert werden die belangen geschaad: "Een aantal inwoners werd helemaal niet geïnformeerd, sommigen door middel van een commerciële brochure en anderen door een incomplete of onjuiste e-mail en weer anderen in een kort gesprek. Van ons krijgen de initiatiefnemers en Oude IJsselstreek een dikke gele kaart voor de wijze waarop dit zogenaamde participatieproces is verlopen. Van draagvlak is geen sprake." Daarom wil het burgerinitiatief de plannen voor de tweede tranche van dertig hectare aan zonnevelden voorlopig opschorten.



Maar het burgerinitiatief wil verder gaan en het heft in eigen hand nemen. Het wil een nieuwe start maken in de energietransitie in Oude IJsselstreek met als doel om onder meer zon op dak onder inwoners van Oude IJsselstreek te promoten. Daarnaast willen het initiatief daken, wanden, parkeer-, industrie- en braakliggende terreinen te gebruiken voor zonnepanelen in plaats van zonnepanelen te plaatsen op landbouwgrond. Ook wil het nieuwe initiatief de nieuwste technologieën stimuleren zoals folie, wandpanelen, energieopslag en kleine windmolens. Het geld dat deze zonnepanelen opbrengen moet volgens het burgerinitiatief terugvloeien naar de gemeenschap. Het initiatief kan al bogen op steun vanuit de PvdA, PRO en de VVD. De overige raadsfracties gaven aan op een ander moment over de plannen te besluiten.