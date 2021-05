Molukse jongeren houden herdenkingstocht voor 70 jaar familiegeschiedenis in Elst

Het is deze dinsdag precies zeventig jaar geleden dat de eerste Molukkers arriveerden in Elst. Om stil te staan bij de emotionele familiegeschiedenis organiseren hun kleinkinderen een herdenkingstocht. Ook de burgemeester is van plan op een later moment eer te betonen aan de eerste generatie Molukkers in haar gemeente.

Ruim 12.500 Molukkers kwamen in 1951 noodgedwongen naar Nederland. Deze ex-KNIL-soldaten en hun gezinnen waren na de Indonesische dekolonisatiestrijd niet meer veilig in hun thuisland. Eenmaal hier werden zij ondergebracht in woonoorden, waar de omstandigheden alles behalve ideaal waren. Na een paar maanden zouden de gezinnen terug mogen naar de Molukken, maar dat is nooit gebeurd. Daarom ging het verblijf in Nederland vooral de eerste jaren gepaard met veel verdriet, heimwee en verwarring.

Om stil te staan bij die familiegeschiedenis houden Molukse jongeren in Overbetuwe dinsdagavond een herdenkingstocht. Het is namelijk precies zeventig jaar geleden dat de eerste dertien gezinnen arriveerden in woonoord Snodenhoek, een voormalig barakkenkamp in Elst. “Het gaat om onze opa’s, oma’s en overgrootouders: de eerste generatie die met de boot naar Nederland kwam. Inmiddels zijn zij bijna allemaal overleden”, vertelt Estelle Manusiwa namens de Molukse jongeren. “Nu hopen wij op onze manier de cultuur in stand te houden.”

Herdenking tijdens corona

Met foto’s van hun grootouders lopen ongeveer zeventig jongeren naar het voormalige kamp Snodenhoek. Daar staan ze stil bij het leed van de eerste generatie. “Dit leeft nog heel erg onder de jongeren. Met zo’n tocht wordt de fakkel overgedragen van generatie op generatie”, verwacht Manusiwa. Bovendien hoopt ze dat dit soort herdenkingen zorgen voor meer historische kennis buiten haar gemeenschap. “Mensen weten soms niet eens waarom Molukkers hier zijn. Gelukkig is er landelijk steeds meer aandacht voor onze geschiedenis.”

Ondanks corona kan Overbetuwe de herdenking toestaan vanwege de Wet openbare manifestaties. “Uiteraard onder een aantal voorwaarden. Zo mogen er maximaal 75 mensen deelnemen. Daarnaast gelden de algemene maatregelen, dus iedereen moet bijvoorbeeld afstand houden", reageert de gemeente. De burgemeester is van plan om op een later moment stil te staan bij de komst van de eerste generaties. “De Molukse gemeenschap is namelijk een belangrijk onderdeel van de Overbetuwse samenleving."