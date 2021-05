Bibliotheek Velp weer op de oude plek

De bibliotheek van Velp is sinds maandagmorgen weer op de oude plek aan Den Heuvel te vinden. Leden kan de bibliotheek voorlopig nog niet ontvangen. Door de coronamaatregelen is alleen afhalen mogelijk.

Directeur Lianne Busser en wethouder Dorus Klomberg openden de geheel vernieuwde en verbouwde bieb. Klomberg ging in zijn speech in op het verleden. Op de plek aan Den Heuvel werd in de Romeinse tijd een gouden schat gevonden.

“Door terug te keren naar deze locatie is de cirkel rond, want lezen is goud.” Eigenlijk zou wethouder Marc Budel de opening doen, maar hij moest zich afmelden met coronaklachten.

Wethouder Klomberg nam daarom de honneurs waar en verrichte twee openingshandelingen. Hij overhandigde symbolisch een stripboek over de geschiedenis van de gemeente Rheden. Budel, die alles al voorbereid had, is groot stripliefhebber en was daarom met dit idee gekomen. Als officiële handeling opende Klomberg de klep van de bibliotheekbakfiets waar ballonnen uitkwamen, waarmee de opening een feit was.

Bezoekers kunnen voorlopig nog niet zelf de bibliotheek in. Directeur Busser: “Mensen reserveren titels of boeken in een bepaald onderwerp en medewerkers stellen dan een pakketje samen. Vaak doen ze daar ook een boek of tijdschrift bij dat aansluit bij de keuzes van het lid, maar wat ze zelf niet snel zouden kiezen.” De lezers waarderen deze inzet, merkt Busser. “Het is een leuk klusje voor de medewerkers en ze horen regelmatig terug dat leden het zelf nooit uitgekozen zouden hebben.”

Extraatje voor leden

Vanwege de opening zit er voor de leners in Velp een extraatje in het tasje als verrassing. Eind mei hoopt de bieb weer echt open te gaan, zodat leden zelf hun boeken kunnen uitzoeken. “Klanten staan voor de ramen naar binnen te kijken en vragen of ze echt niet naar binnen mogen. Dat is heel erg zonde, ook voor de medewerkers die zo hard hun best gedaan hebben”, aldus de directeur.

Ingegeven door bezuinigingen

De verhuizing naar de oude plek is ingegeven door bezuinigingen, net als in 2012. Toen verhuisde het filiaal van Den Heuvel naar de sporthal van het Astrum College. De huur was daar lager en de bedoeling was om de locatie in het centrum te verkopen. Dat lukte niet waardoor de gemeente Rheden met dubbele huurlasten kwam te zitten.

Bovendien werd de gemeente zeven jaar later opnieuw geconfronteerd met een bezuinigingsronde. Door het gebouw nu te gebruiken voor de bibliotheek, Vluchtelingenwerk, kunstenaars en het ROC hoopt de gemeente kosten te kunnen besparen. Ondanks dat het pand nu geopend is, is nog niet alles af. De komende weken worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd.