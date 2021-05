Brandweer duikt water in om zwaargewonde zwaan te redden in Bemmel

De dierenambulance had meerdere meldingen gekregen over de zwaargewonde zwaan, maar slaagde er niet in het dier te vangen. Daarom werd de brandweer ingeschakeld.

Snoekduik

Twee zogeheten oppervlakteredders gingen met een schepnet de Linge in, maar kregen de zwaan in eerste instantie ook niet te pakken. Na een snoekduik slaagde een van de brandweermannen er uiteindelijk wel in.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Uitgeput

De zwaan gaf zich direct gewonnen, waarna vrijwilligers van de dierenambulance de uitgeputte vogel hebben overgenomen en naar een opvang hebben gebracht.

Hoe de zwaan gewond is geraakt is niet duidelijk. Het is nog de vraag of het dier het gaat redden.