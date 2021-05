Steeds meer besmettingen door feestjes: 'We zitten nog steeds in de derde golf'

Mensen raken het vaakst besmet in eigen huis, op school of op het werk. Maar uit bron- en contactonderzoek blijkt dat feesten de laatste tijd bezig zijn aan een flinke opmars. “We zien iets meer feestjes, helaas. Dat is leuk voor de mensen die feesten, maar ook leuk voor corona”, aldus Brahma.

Met z'n allen naar de Posbank

De afgelopen weken genoten mensen onder meer van Koningsdag, Bevrijdingsdag en de heropening van de terrassen. “Ik was op Koningsdag in het Oranjepark, daar was het hartstikke druk”, zegt de GGD-arts. “Koningsdag is een van de mooiste dagen van het jaar en het was heerlijk weer. Het moment dat mensen bij elkaar willen komen en dan mogen we het niet vieren. Dus ik snap het heel goed, maar we moeten waakzaam zijn, corona is nog onder ons. We zitten nog in de derde golf.”

Afgelopen zondag op Moederdag was het ook mooi weer. En dan komen Hemelvaart en Pinksteren er nog aan. “We gaan met z'n allen naar de Posbank of in een park zitten”, ziet Brahma. “Begrijp me goed, ik ben er helemaal voor dat mensen dingen met elkaar doen, maar het is nog steeds het moment om te reflecteren wat wel en niet kan. We zijn al maanden bezig om op een koord te balanceren. Op speciale dagen, bij warm weer, zie je heel veel mensen heel dicht op elkaar zitten.”

Met elkaar kroelen

De kans dat je buiten besmet raakt is volgens Brahma kleiner, maar niet verwaarloosbaar. “Je weet hoe het gaat. In het begin gaat het goed. Maar dan komt de drank in de man of vrouw en dan is die afstand geen anderhalve meter meer. En dan zijn mensen toch met elkaar aan het kroelen.”

Dat gebeurt bijvoorbeeld als mensen gaan picknicken in het park. Dat doen ze volgens de GGD-arts het liefste met zo min mogelijk anderen. “Maar dan kom je iemand tegen en voor je het weet zit je met z'n zessen op een klein kleed gezellig te eten.”

Ashis Brahma van de GGD Noord- en Oost-Gelderland. Foto: Omroep Gelderland

Hoe lang je dicht op elkaar zit en hoe intensiever het contact is, hoe groter de kans volgens Brahma dat je elkaar besmet. Zeker nu een groot deel van de bevolking nog niet is gevaccineerd. "Het vaccineren gaat hard nu, maar we zijn er nog niet. Dus we moeten nog heel even geduld hebben, hoe moeilijk het ook is."

Clusteruitbraken

Hij kijkt dan ook met interesse naar wat er dinsdagavond op de persconferentie bekend wordt gemaakt. “Ik vind het heel moeilijk, want als mens wil je kunnen leven. Dat de scholen en musea weer helemaal open zijn. Aan de andere kant zien we in onze regio tussen de 220 tot soms wel 400 besmettingen per dag.”

Dat komt onder meer door clusteruitbraken bij bedrijven, zorginstellingen en door feesten, zegt hij. “We zitten nog steeds in de derde golf. Er zijn helaas nog steeds mensen die in het ziekenhuis belanden, op de ic terechtkomen of overlijden. Het is een heel moeilijke balans en ik wens het kabinet sterkte met hun moeilijke keuze.”

