Ziekenhuizen merken nog weinig van dalende cijfers

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, is optimistisch over de dalende ziekenhuisbezetting, maar ziekenhuizen in Gelderland merken er nog weinig van. De komende week wordt bepalend voor de vraag of verder versoepeld kan worden.

Landelijk daalde het aantal ziekenhuisopnames met twaalf procent en het aantal opnames op de intensive care met dertien procent. Maar Gelderse ziekenhuizen merken er nog weinig van, zeggen ze tegen Omroep Gelderland.

"Het zijn nog steeds geen cijfers waar je heel blij van wordt: soms liggen er landelijk op de ic net iets boven 800 patiënten, soms iets beneden. Maar dat is nog steeds heel veel. Ik hoop dat de cijfers gaan dalen. In ons ziekenhuis is het nog steeds heel druk", zegt woordvoerder Saskia Steenbergen van het Slingeland in Doetinchem.

Planbare operaties langer uitgesteld

"We hebben nog steeds een toestroom van patiënten die soms in pieken komen. Maar het lijkt te stabiliseren, niet verder te stijgen. We zien het nog niet afnemen. Deze week wordt wat dat betreft spannend", zegt een woordvoerder van de Gelderse Vallei in Ede.

Ook in het Sint Jansdal in Harderwijk merken ze nog geen verschil. Sterker nog, planbare operaties zonder spoed worden nog altijd uitgesteld. Operatiekamers sloten twee weken geleden al en dat zou voor twee weken zo zijn. Nu is dat verlengd tot en met 21 mei. "We zitten nog steeds aan het maximum van aantal mensen dat we op kunnen vangen. Daar is nog geen verandering in."

