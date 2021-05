Tien jaar cel en tbs geëist tegen vrouw die hoogbejaarde Corry zou hebben gedood

Volgens justitie gaat het om doodslag en poging tot doodslag. Het hoogbejaarde slachtoffer werd op 2 november met veel geweld om het leven gebracht. Drie dagen later werd de Amsterdamse opgepakt, maar een dag daarna werd ze weer vrijgelaten.

Toen de politie haar later weer wilden aanhouden, troffen ze haar aan bij de zwaargewonde dochter van de Nijkerkse. Ze was in haar hals gesneden. "Ik wilde haar helpen", zei R. hierover in de rechtszaal. "Daarmee bedoelde u dat u haar van het leven wilde beroven?" vroeg de voorzitter. R. knikte bevestigend.

Rekening van 200 euro

Metsie R. had drie nachten niet geslapen toen ze bij de 85-jarige aanbelde. Ze had drank en drugs gebruikt. Zelf zei ze de rechters dat ze al lang vecht tegen haar 'rode waas', woede-aanvallen waarover ze geen controle heeft. Volgens een van de zoons van het slachtoffer is zijn moeder vermoord om een rekening van 200 euro. "Ik hoop dat je nooit meer vrijkomt", zei hij tegen de verdachte.

Dat de dochter van het slachtoffer aan Metsie vroeg om haar te doden, achtte de officier van justitie niet geloofwaardig. Door een combinatie van een persoonlijkheidsstoornis en drank- en alcoholgebruik is de kans groot dat de verdachte opnieuw de fout in gaat, zei de officier. Het letsel bij de dochter van de 85-jarige vrouw was potentieel dodelijk. Daarom is tbs met dwangverpleging noodzakelijk, zei hij. De advocaat van de verdachte benadrukte dat Metsie juist wel is gevraagd de vrouw te helpen bij haar zelfdoding. Ze bepleitte tbs met voorwaarden.

De uitspraak van de rechtbank volgt op 21 mei.

