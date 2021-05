Druk in het ziekenhuis blijft onverminderd hoog

Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk hoopt dat veel mensen zich laten vaccineren zodat daarmee de druk in het ziekenhuis afneemt. Ook voor jongeren is het van belang dat zij zich laten vaccineren voor zichzelf en voor de ander.

De gemiddelde leeftijd van coronapatiënten daalt, mede door vaccinatie van ouderen. Ook is er sprake van een forse stijging van het aantal ernstig zieke jonge mensen dat ziekenhuiszorg nodig heeft. In deze coronagolf liggen er meer jongere patiënten tussen de 30 en 50 jaar en zelfs jonger in het ziekenhuis.

Vaccinatie ook belangrijk voor jongeren

Zorgmanager Frits van der Velde onderstreept graag dat vaccinatie ook voor jongere mensen ontzettend belangrijk is. “We leggen terecht veel nadruk op het zo spoedig mogelijk vaccineren van mensen boven de 60, omdat zij kwetsbaar zijn. Maar het is ook ontzettend belangrijk dat jongere mensen zich - zodra zij aan de beurt zijn - laten vaccineren, om te voorkomen dat we zoveel jonge patiënten in het ziekenhuis blijven zien."

Veel artsen en verpleegkundigen gevaccineerd

St Jansdal is heel blij dat al veel artsen en verpleegkundigen hun mouwen hebben opgestroopt voor een vaccinatie. Zij beschermen daarmee niet alleen zichzelf maar ook elkaar en de kwetsbare patiënten. De vaccinatiebereidheid in het ziekenhuis is hoog. De komende weken kunnen ook de overige medewerkers zich laten vaccineren, zodat ook zij beschermd zijn.