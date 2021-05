Warm weer zorgt voor barbecuekoorts

"Ik denk dat we zo'n vijftig procent meer klanten krijgen dan in een gemiddeld weekend", aldus Giel Dieker, eigenaar van de vleesboerderij. "Het is eindelijk mooi weer en een feestelijke dag, daarom zijn de mensen zeer gemotiveerd om de barbecue weer uit de schuur te halen en een stukje vlees te gaan braden. Dat kunnen we goed merken, we hebben ook wat extra voorzorgsmaatregelen getroffen door meer vlees te marineren." Doordat het mooie weer dit jaar lang op zich liet wachten pakten veel mensen afgelopen weekend de kans om te barbecueën. Daarbij ziet de eigenaar van de vleesboerderij een nieuwe trend, grotere stukken vlees: "De verkoop van speklappen en karbonades loopt altijd, de trend is nu grote stukken vlees op de barbecue. Dat zijn de tomahawk en de côte de boeuf, dat zijn mooie stukken vlees met een bot eraan die in verhouding vrij snel klaar zijn."



Dieker heeft er de afgelopen tijd veel meer klanten bijgekregen. Of dat door de coronapandemie komt, durft hij niet te zeggen. Voor de eigenaar is het wel afwachten of de nieuwe klanten blijven als de coronamaatregelen verder versoepelen. "We hebben nu een behoorlijke omzetstijging gehad, het is de vraag of de mensen die nu komen ook blijven komen of ze dadelijk weer vaker naar restaurants gaan. Dat is voor ons even afwachten", aldus de eigenaar. "Mensen kunnen natuurlijk niet alle dagen bij een restaurant eten en zullen ook hun reguliere stukje vlees moeten eten. Ik verwacht daarom niet heel veel minder omzet."





